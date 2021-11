POVERI ILLUSI CHE INSEGUITE L’UTOPIA DELLO “ZERO-COVID” - I PAESI CHE FIN QUI STAVANO PROVANDO A NON AVERE CONTAGI ORMAI ACCUSANO I PRIMI SEGNI DI CEDIMENTO: CINA, NUOVA ZELANDA, MA ANCHE HONG KONG E TAIWAN, DOPO AVER MANTENUTO I LORO CONFINI QUASI SIGILLATI, CON LUNGHE QUARANTENE, HANNO CEDUTO ALL’IDEA DI CONVIVENZA CON IL VIRUS - ANCHE CON VACCINI EFFICACI, LA VARIANTE DELTA SI È RIVELATA IMPLACABILE…

Articolo del “Financial Times” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

COVID NANCHINO CINA

Le istruzioni del governo di accumulare cibo sono raramente un segno che tutto va bene. Questo, tuttavia, è il messaggio che il ministero del commercio cinese ha inviato la scorsa settimana, anche se non c'è un problema di fondo di approvvigionamento alimentare e solo una manciata di casi di Covid-19 ogni giorno.

La sua direttiva mostra la crescente tensione causata dalla ricerca cinese del Covid-19 zero e la necessità di una via d'uscita nei pochi paesi che ancora lo perseguono – scrive il FT.

COVID NANCHINO CINA

Apparentemente, le famiglie hanno bisogno di una scorta di cibo in modo da poter far fronte all'imposizione di un blocco totale, se i casi di Covid-19 dovessero apparire nella zona.

Le restrizioni della Cina, cui ricorre per fermare del tutto le catene di trasmissione del Covid, sono diventate sempre più severe. Recentemente, ha chiuso decine di migliaia di visitatori all'interno di Shanghai Disneyland per test di massa dopo aver scoperto un caso legato al parco a tema un giorno prima.

COVID NANCHINO CINA

Stress simili sono visibili nelle altre nazioni che ancora aspirano a zero-Covid, come Hong Kong e Taiwan: devono mantenere i loro confini quasi sigillati, con lunghe quarantene, anche se i rivali regionali come Singapore, Corea del Sud e Giappone si aprono. La Nuova Zelanda - a lungo un punto di riferimento per lo zero-Covid - ha iniziato ad abbandonare la politica a favore della convivenza con il virus.

cina covid

Durante gran parte del 2020 e 2021, zero-Covid è stato un trionfo per i paesi che lo hanno abbracciato. Non solo sono stati in grado di mantenere le morti da Covid a livelli minimi, guadagnando tempo per le vaccinazioni, ma la vita poteva continuare normalmente senza paura del virus. La politica era buona per la salute e per l'economia.

Ma non è più così, per due motivi. In primo luogo, il resto del mondo non ha eliminato il Covid, e finché rimane un caso di una malattia infettiva, in qualsiasi parte del mondo, può sempre tornare.

Covid Nuova Zelanda

Zero-Covid per sempre significa quindi chiusura delle frontiere per sempre. In secondo luogo, l'emergere della variante Delta, più contagiosa, significa che solo chiusure estreme possono eliminare la malattia, e i vaccini non possono più fornire una soluzione totale.

Covid Nuova Zelanda

I parametri di Delta sono implacabili. Una gamma di stime suggerisce che senza contromisure la variante ha un numero di riproduzione di base, una misura di quanti nuovi casi ogni infezione causerà, di almeno cinque. Ciò implica che anche con un vaccino perfettamente efficace, l'80% della popolazione deve essere vaccinata per raggiungere la cosiddetta immunità di gregge, uno stato in cui la malattia non può più diffondersi.

nuova zelanda

La Cina è vicina a quel livello di vaccinazione - un altro successo politico per Pechino - ma nessuno dei vaccini Covid-19 è perfettamente efficace, e i vaccini cinesi fatti in casa sembrano essere tra i meno potenti.

La linea di fondo è che l'eliminazione del Covid non è semplicemente possibile. Anche con un vaccino efficace, la variante Delta è semplicemente troppo infettiva e troppo radicata nel mondo. Non importa quante volte un paese elimini la malattia, essa tornerà e continuerà a tornare.

Covid Nuova Zelanda

In questa fase, quindi, le chiusure delle frontiere e le chiusure draconiane semplicemente rimandano il momento in cui il Covid-19 diventerà inevitabilmente endemico in una popolazione, limitando la libertà dei cittadini. Tali restrizioni non possono impedire la sua diffusione per sempre. Comprare tempo aveva senso durante l'attesa dei vaccini. Ora, però, comprare tempo non serve a niente.

Le politiche Zero-Covid sono spesso popolari. L'assenza di Covid-19 è, dopo tutto, uno stato molto desiderato. Ma una spinta continua per lo zero-Covid aumenta la paura del virus, riducendo al contempo la motivazione per ottenere un vaccino, poiché se il virus viene eliminato non ce ne sarà bisogno. Solo mesi fa, i paesi zero-Covid hanno ottenuto lodi per il loro successo politico. Ora possono vincere il plauso per l'abilità con cui se lo lasciano alle spalle.