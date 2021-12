SCOPARE UN PO' QUA, UN PO' ALLAH: I MAROCCHINI HANNO LE MUTANDE IN FIAMME - IN MAROCCO MONTA LA PROTESTA PER RENDERE LIBERO IL SESSO EXTRACONIUGALE, UNA BATTAGLIA CHE PER GLI HOTEL È PURE ECONOMICA: NON POSSONO AFFITTARE CAMERE A COPPIE NON SPOSATE E PERDONO UN SACCO DI SOLDI - ORA CHE C'È UN NUOVO GOVERNO DI STAMPO LIBERALE E CON GLI ISLAMISTI DEL PJD MANDATI A CASA, SI SPERA DI CAMBIARE ALCUNE LEGGI OBSOLETE SUI DIRITTI SESSUALI…