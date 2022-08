5 ago 2022 12:00

POVERO CROSETTO: HA LASCIATO LA POLITICA MA E’ SEMPRE SUI GIORNALI A RASSICURARE I MERCATI SU FRATELLI D’ITALIA, A CONSIGLIARE GIORGIA MELONI E A TRACCIARE SCENARI POLITICI - GLI TOLGONO TEMPO PREZIOSO PER FARE IL PRESIDENTE DELL’AIAD - “I NO DI FDI AL PNRR? UN ECCESSO DI PIGNOLERIA. NON FURONO VOTI CONTRARI, MA ASTENSIONI. C'ERA LA PREOCCUPAZIONE CHE GLI STATI NON RIUSCISSERO POI A RISPETTARE I VARI PARAMETRI EUROPEI. IN AUTUNNO AVREMO LA NECESSITÀ DI AFFRONTARE UNA GRANDE EMERGENZA ECONOMICA E SOCIALE. E LA BARRA DRITTA SI TIENE ANCHE SAPENDO CHE AVREMO NECESSITÀ DI AIUTO DAL CONTESTO EUROPEO E INTERNAZIONALE…”