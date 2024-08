POVERO LOLLO, ANCHE IL SUO CAPO DI GABINETTO VUOLE LASCIARLO – NON BASTAVA L'ADDIO PUBBLICO DI ARIANNA MELONI, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA SI RITROVA CON UN ALTRO PROBLEMA: RAFFAELE BORRIELLO, IL PRIMO FUNZIONARIO AL MINISTERO DELL'AGRICOTURA, NON CE LA FA PIU’ A SOPPORTARE LE SPARATE E GLI SCIVOLONI DELL’EX COGNATO D'ITALIA E STA PER PASSARE ALL’ISMEA – NEL FRATTEMPO LOLLOBRIGIDA NOMINA LA SUA PORTAVOCE, BARBARA CATIZZONE, COME DIRIGENTE ALL'IPPICA E…

LA SEPARAZIONE TRA ARIANNA MELONI E FRANCESCO LOLLOBRIGIDA

Lollo separato, Lollo scatenato. Vuole lasciarlo pure il suo capo di gabinetto. […] la sua portavoce l’ha nominata alla direzione per l’Ippica, l’amico di Subiaco, il paese di Lollobrigida, nuova nomina, va a dirigere un altro ufficio per l’Ippica, il primo funzionario sta invece per salutarlo come Arianna Meloni, ma lui non si butterà nel Tevere: va a Ismea (Istituto di servizi per il mercato agroalimentare).

[…] Raffaele Borriello, strappato a Coldiretti, vuole allontanarsi. Il vice capo di gabinetto, Stefano Scalera, un altro, lo ha preceduto ed è stato nominato ad di Invimit. Il Lollo separato ha bisogno di affetti. Tramite selezione pubblica ha scelto Antonello Ricci per dirigere l’ufficio Disai I. Chi è Ricci? Era assessore ai Lavori pubblici di Subiaco, almeno fino al 9 luglio, quando si è dimesso per “motivazioni professionali che lo attendono”. […]

[…] Era il primo agosto, quando il Foglio, elencava tutti i nuovi dirigenti che il massaio d’Italia intendeva nominare. E infatti li ha nominati. Attenzione, non sono nomine di consiglieri, sono nomine operative e si procede tramite interpello, selezione pubblica. Partecipano i funzionari del ministero, si mettono in gioco competenze, storie, e ovviamente qualsiasi ministro si guarda bene dall’eccedere nella fedeltà.

[…] al Masaf, c’era un problema. La portavoce del ministro, sulla carta, era Barbara Catizzone, e non si comprendeva la ragione, ma da mesi Catizzone non poteva accedere all’area riservata. I suoi compiti li svolgeva Anna Nastri, il capo del cerimoniale. Da qui la decisione del Gratta Lollo: nominare Catizzone al Dipp II, l’ufficio di ippica che si occupa di supporto giuridico e contenziosi.

Dopo l’indiscrezione del Foglio i funzionari, e pure il capo di gabinetto, hanno consigliato al ministro prudenza. Ma Lollo separato è Lollo scatenato. Se al Dipp II o al IV, non importa, ma un ufficio sia. Catizzone, e la nomina è del 27 agosto, viene indicata all’ufficio Dipp IV, programmazione e organizzazione corse ippiche. […]

Sempre con interpello, Stefano Vaccari, un dirigente, inviso a Lollobrigida, relegato a guardare il soffitto, dopo che il ministro lo aveva sollevato dall’incarico di direttore generale del Crea, è stato nominato alla direzione generale Antifrodi. Solo una nomina di quelle anticipate è saltata ed è saltata solo alla fine. E’ quella di direttore al Pemac III (Pesca marittima e acquacoltura) carica promessa a Massimiliano Rossi.

[…] Cosa sta succedendo al Masaf, il bilocale Lollo? Succede che dopo tutte le scivolate del dl Agricoltura, dopo le strepitose uscite del ministro (ultima questa, al Meeting di Rimini: “Durante l’impero romano non si diventava cittadini romani d’emblée, ma per amore, per quello che rappresentava Roma all’epoca”. Torniamo a Spartaco?) il capo di gabinetto, Borriello, è in difficoltà. E’ più di un funzionario. E’ stato capo di gabinetto con l’ex ministra Teresa Bellanova, già direttore generale di Ismea, e prima di seguire Lollobrigida ha ricoperto il ruolo di capo area legislativo, e relazioni istituzionali di Coldiretti.

Le due articolazioni del Masaf sono Ismea e Crea, entrambe commissariate da Gratta Lollo. Dato che Borriello e Lollobrigida lavorano “da separati in casa”, l’idea è di spostare Maria Chiara Zaganelli, attuale direttrice generale di Ismea. Lei passa al Crea, Borriello torna a Ismea. […]

