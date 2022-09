POVERO SALVINI, SUPERATO ADDIRITTURA DA CONTE! – SECONDO IL SONDAGGIO DELL'ISTITUO “IZI” IL MOVIMENTO 5 STELLE HA SUPERATO LA LEGA: 13% CONTRO 12 – LA MELONI CONSOLIDA LA PRIMA POSIZIONE AL 24,5%, AVANTI DI QUASI TRE PUNTI SUL PD – FORZA ITALIA ALL’8% MENTRE IL TERZO POLO RENZI CALENDA ANNASPA AL 5,2, E DI MAIO RIMANE SOTTO L’1% - LA MAGGIOR PARTE DEGLI INTERVISTATI AUSPICA UN GOVERNO DI LARGHE INTESE CON DRAGHI PREMIER – IL COMMENTO DI SALVINI: “OROSCOPI E CALCIOMERCATO MI INTERESSANO POCO. IL MIO SONDAGGIO SARÀ IN CABINA ELETTORALE”

Stefano Baldolini per www.repubblica.it

GIUSEPPE CONTE MATTEO SALVINI MEME

Mentre Fratelli d'Italia continua a crescere ai danni del Pd, colpisce il sorpasso del Movimento 5 Stelle ai danni della Lega. Questo il risultato dell'ultimo sondaggio IZI "Scenari di governo" che ha rilevato le intenzioni di voto di un campione di elettori tra il 30 e il 31 agosto.

Ecco nel dettaglio le intenzioni di voto. Fratelli d'Italia al 24,5% avanti di 2.7 punti sul Partito democratico fermo al 21.8%. Il Movimento 5 Stelle sorpassa la Lega: 13% contro 12%. Segue Forza Italia all'8.0% mentre ancora distanti sembrano Azione/Italia Viva al 5.2% e Sinistra Italiana/Europa Verde al 4.5%. Sotto il quorum del 3, ItalExit al 2.6% e + Europa al 2.0%. Poi l'Unione Popolare con de Magistris all'1.4%, Impegno Civico di Di Maio allo 0.6% come i centristi di Noi moderati. Alternativa per l'Italia allo 0.2%.

INTENZIONI DI VOTO - SONDAGGIO IZI - 2 SETTEMBRE 2022

Il sondaggio ha chiesto anche quale governo sia più idoneo a fronteggiare la paventata emergenza "nel caso di un peggioramento del quadro economico mondiale" dovuto a tensioni internazionali e aumento del prezzo dell'energia.

La maggior parte degli intervistati - oltre il 30 per cento - auspica "un governo con la partecipazione di tutti i partiti e guidato di Mario Draghi", seguito da un esecutivo tecnico "guidato da una personalità super partes" (25.9%), mentre solo come terza ipotesi è considerato adatto "un governo politico di centro-destra e guidato da Giorgia Meloni nel caso in cui il centrodestra vincesse le elezioni" (18.5%).

GIORGIA MELONI MARIO DRAGHI BY DE MARCO

"A leggere i dati, gli italiani vogliono Giorgia Meloni con la pancia ma poi scelgono con la testa", dichiara Giacomo Spaini, amministratore delegato di IZI spa, società di indagini demoscopiche che ha condotto la rilevazione.

Di certo, FdI (24,5%) continua a salire, osservando le rilevazioni più recenti. Di mezzo punto percentuale se si considera il sondaggio diffuso da Ipsos (FdI 24%, Pd al 23%) e di addirittura uno considerando quello dell'istituto di Antonio Noto per Porta a Porta (FdI 23,5%, Pd al 20%).

SCENARI DI GOVERNO - SONDAGGIO IZI 2 SETTEMBRE 2022

"Il consenso al partito di Giorgia Meloni si consolida - precisa l'ad - ma a quanto pare si deve leggere come un voto di protesta, istintivo. Di fronte alla possibili (probabili) difficoltà economiche, gli italiani, anche chi vota la leader di Fratelli d'Italia, vuole mettersi al sicuro nelle mani di Mario Draghi. Senza dubbio, l'uomo competente, il 'non politico' - continua Spaini - surclassa i politici di ogni colore. Anche se mancasse Draghi, comunque gli italiani sceglierebbero la competenza e i leader di questa campagna elettorale appaiono, agli occhi dei cittadini, molto indietro".

CONTE SALVINI

"Sondaggi? Oroscopi e calciomercato mi interessano poco. Il mio sondaggio sarà in cabina elettorale", ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini stamattina in visita a Reggio Emilia per la campagna elettorale.

comizio di giorgia meloni dopo il voto al senato su draghi 2 comizio di giorgia meloni dopo il voto al senato su draghi 1 comizio di giorgia meloni dopo il voto al senato su draghi 3