NEL PPE C’È CHI PREPARA IL TRAPPOLONE AI TEDESCHI – ALL’INTERNO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO C’È CHI MORMORA: “DIVERSE DELEGAZIONI VORREBBERO RIDURRE L’INFLUENZA DELLA GERMANIA ALL’INTERNO DEL GRUPPO”. CHE VORREBBE DIRE SABOTARE IL PIANO DI CONFERMA DI URSULA VON DER LEYEN ALLA COMMISSIONE EUROPEA – GLI SPAGNOLI RECLAMANO IL PARLAMENTO EUROPEO CON ESTEBAN GONZALEZ PONS, MA LA POLTRONA È GIÀ PRENOTATA DALLA MALTESE ROBERTA METSOLA…

Estratto dell’articolo di Fr. Bas. per il “Corriere della Sera”

ursula von der leyen al g7

Niente è scritto sulla pietra quando si tratta di possibili accordi tra i leader Ue sul Parlamento europeo[…]. Cinque anni fa i capi di Stato e di governo indicarono il bulgaro Sergei Stanishev alla guida del Parlamento e invece i deputati elessero David Sassoli.

Nella cena informale di lunedì i leader Ue si confronteranno sui nomi da indicare alla presidenza della Commissione e del Parlamento, che in base al risultato delle Europee andrebbero al Ppe, la presidenza del Consiglio europeo appannaggio dei socialisti e il ruolo di Alto rappresentante agli Affari esteri reclamato dai liberali.

Esteban Gonzalez Pons

Ursula von der Leyen è la candidata Ppe per la presidenza dell’esecutivo comunitario, mentre Roberta Metsola è considerata in pole position per la riconferma alla guida dell’emiciclo. Ma il suo posto sarebbe reclamato, secondo diverse fonti del Ppe, dalla delegazione spagnola che lo vorrebbe per Esteban González Pons. Mercoledì il Ppe voterà il proprio presidente e i 10 vice, oltre al candidato/a alla guida dell’emiciclo ed entro lunedì sera chi è interessato dovrà farsi avanti.

Lunedì si tiene anche la cena tra i leader Ue nella quale cercheranno il consenso sulla rosa dei nomi per i top job . […] González Pons si è detto […] non interessato, tanto più che Metsola gode del sostegno del capogruppo Manfred Weber, oltre ad essere apprezzata anche fuori dal suo gruppo.

roberta metsola nuovo presidente del parlamento europeo 8

Ma soprattutto quando sarà indicata dai leader del Ppe già nell’incontro pre cena non è pensabile che il partito non si allinei. Tuttavia una fonte del Ppe ieri spiegava che «diverse delegazioni vorrebbero ridurre l’influenza della delegazione tedesca all’interno del gruppo». E dunque potrebbe essere una strategia per negoziare una vicepresidenza e delle posizioni nelle commissioni. […]

