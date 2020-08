7 ago 2020 15:11

PREFETTI PERFETTI (PER SALVINI) - PIANTEDOSI NOMINATO PREFETTO DI ROMA: L'EX CAPO DI GABINETTO DEL LEADER LEGHISTA (CHE AVEVA MANTENUTO IL RUOLO CON LAMORGESE) È L'AUTORE DEI DECRETI SICUREZZA, CHE NON A CASO SONO PIÙ VIVI CHE MAI, IN BARBA ALLE PROMESSE DEL PD - IL CAPITONE SI CONGRATULA: ''GRANDE SERIETÀ E COMPETENZA OLTRE A DOTI UMANE FUORI DAL COMUNE'' - FRATTASI NUOVO BRACCIO DESTRO DELLA MINISTRA