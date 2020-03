15 mar 2020 10:25

PREMIÈRE CRETINETTE - VIDEO: CARLA BRUNI SIMULA UNA CRISI RESPIRATORIA PER SFOTTERE CHI TEME LA PANDEMIA, IL TUTTO DOPO AVER BACIATO E ABBRACCIATO IL CAPO DI LVMH FASHION AL GRIDO DI ''BACIAMOCI, NON FACCIAMO GLI STUPIDI, NOI SIAMO DELLA VECCHIA GENERAZIONE! NON ABBIAMO PAURA DI NULLA, NON SIAMO FEMMINISTI E NON ABBIAMO PAURA DEL CORONAVIRUS. NADA!''. IL VIDEO È DI 10 GIORNI FA, QUANDO L'ITALIA ERA GIÀ IN GINOCCHIO. TANTO CHE DOPO LE POLEMICHE, HA FATTO UN POST IN CUI...