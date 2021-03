BERLUSCONI METTE IN RIGA LA RIGATO – DOPO LA DENUNCIA PRESENTATA DAL CAV, L'EX OLGETTINA GIOVANNA RIGATO A PROCESSO PER TENTATA ESTORSIONE - SECONDO L’ACCUSA L’EX CONCORRENTE DEL "GRANDE FRATELLO", IN DUE OCCASIONI AVREBBE CHIESTO DEI SOLDI (500MILA EURO LA PRIMA VOLTA, ADDIRITTURA UN MILIONE LA SECONDA) IN CAMBIO DEL SUO SILENZIO SU QUELLO CHE AVVENIVA A VILLA SAN MARTINO