Rocco Casalino è una calamita di curiosità. Sul portavoce del Premier vi è interesse non solo per il lavoro che fa ma, ma soprattutto per quanto guadagna. Forse perché è un ex personaggio televisivo che si è fatto conoscere al grande pubblico nella prima edizione del Grande Fratello? O forse perché il lavoro che fa ora è uno dei più invidiati d’Italia? Ai posteri le ardue sentenze ma c’è una domanda che in molti si chiedono ed è questa: quanto guadagna Rocco Casalino?

Chi è Rocco Casalino

La sua biografia su Wikipedia ci ricorda che Rocco Casalino è un personaggio televisivo e consulente politico. Rocco Casalino portavoce del Governo Conte, è nato in Germania, classe 1972 ma scorre in lui sangue pugliese.

La sua famiglia è originaria di Ceglie Messapica, luogo in cui lo scorso agosto proprio il Premier Conte è stato ospitato per un’intervista importante nell’ambito di un evento. Non ha avuto un’infanzia facile, Casalino, a causa di un padre violento. Si laurea in ingegneria elettronica all’Università di Bologna.

Sempre fonte wikipedia, pare che nel curriculum vitae di Rocco Casalino presentato in occasione della sua candidatura alle primarie per le elezioni regionali in Lombardia del 2013, sia menzionato un titolo derivante da un Master Universitario MBA conseguito presso una prestigiosa Università americana. Titolo, però, che sembrerebbe essere stato smentito dalla stessa Università.

Rocco Casalino e la tv

L’attuale portavoce del Premier Giuseppe Conte ha mosso i suoi primi passi in tv con la prima edizione del reality show Grande Fratello. Con lui, tra i più noti, Pietro Taricone, Eleonora Daniele, Marina La Rosa e Cristina Plevani. Casalino ha partecipato anche ad altre trasmissioni televisive, tra cui Buona Domenica con Maurizio Costanzo, per poi darsi alla politica.

Rocco Casalino, dalla tv alla comunicazione politica

Dapprima militante nel Movimento 5 Stelle, Rocco Casalino ha provato a buttarsi in politica ma gli è andata meglio nel dietro le quinte. Prima è stato vice di Claudio Messora, responsabile della comunicazione del gruppo parlamentare pentastellato al Senato, poi responsabile per la comunicazione con i media e successivamente portavoce e capo comunicazione sempre dello stesso gruppo. Oggi è il portavoce del Governo Conte.

Quanto guadagna Rocco Casalino

La domanda che molti si pongono, riguarda proprio il Rocco Casalino stipendio. A quanto ammonta il compenso dell’ombra comunicativa del Premier? Secondo Termometro politico, in base ai compensi dei collaboratori resi noti da Palazzo Chigi, Rocco Casalino guadagna 169.556,86 euro all’anno. Per essere più precisi, allo stipendio base di Casalino che dovrebbe essere di 91.696,86 euro vanno aggiunti 59.500 euro di accessori e 18.360 euro di indennità. Rocco Casalino portavoce risulterebbe essere più pagato di un parlamentare, ma dai dati Casalino guadagna più di Conte.

