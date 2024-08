DONALD TRUMP - KAMALA HARRIS

ABC CONFERMA DIBATTITO TRUMP-HARRIS IL 10 SETTEMBRE

(ANSA) - WASHINGTON, 08 AGO - La Abc ospiterà un dibattito presidenziale tra Donald Trump e Kamala Harris il 10 settembre: lo ha annunciato su X la rete televisiva precisando che "entrambi hanno confermato che saranno presenti". Trump ha precisato poi che le condizioni sono state accettate dai dirigenti delle tv ma che sta aspettando una conferma dallo staff di Harris.

TRUMP, CONCORDATE CONDIZIONI PER 3 DIBATTITI CON HARRIS

SPOT DI KAMALA HARRIS CONTRO DONALD TRUMP

Su Fox, Nbc e Abc il 4, 10 e 25 settembre

(ANSA) - WASHINGTON, 08 AGO - Donald Trump ha annunciato in una conferenza stampa a Mar-a-Lago che sono stati concordati con la campagna di Kamala Harris le condizioni per tenere dibattiti il 4 settembre su Fox, il 10 settembre su Nbc e il 25 settembre su Abc.

TRUMP, SIAMO VICINI A DEPRESSIONE E TERZA GUERRA MONDIALE

'Harris estremista di sinistra'

(ANSA) - WASHINGTON, 08 AGO - "Siamo vicino ad una depressione come quella del 1929 e ad una terza guerra mondiale": lo ha detto Donald Trump aprendo la conferenza stampa a Mar-a-Lago, dove ha attaccato Joe Biden e Kamala Harris, definendo quest'ultima una estremista di sinistra.

TRUMP, 'AVREI PREFERITO SFIDARE BIDEN'

(ANSA) - WASHINGTON, 08 AGO - Donald Trump ha ribadito che avrebbe preferito sfidare il presidente Usa in carica. "Avevamo Joe Biden e ora ci hanno dato qualcun altro. Francamente, penso che avrei preferito confrontarmi con qualcun altro, ma questa è stata la loro scelta", ha detto in una conferenza stampa a Mar-a-Lago.

TRUMP, PRESIDENTE DEVE POTER DIRE LA SUA SUI TASSI DI INTERESSE

(ANSA) - NEW YORK, 08 AGO - "Ritengo che il presidente dovrebbe avere qualcosa da dire sui tassi di interesse. Io sono un uomo d'affari di successo e posso dire la mia". Lo ha detto Donald Trump rispondendo a una domanda sulla Fed.

TRUMP ATTACCA,HARRIS NON RILASCIA INTERVISTE PERCHÉ NON IN GRADO

'Incompetente che ha distrutto la California e San Francisco'

(ANSA) - NEW YORK, 08 AGO - Kamala Harris "non è intelligente quanto Joe Biden, di cui non sono un fan. Penso che sia un'incompetente. Ha distrutto la California, ha distrutto San Francisco. E non rilascia interviste perché non è in grado". Lo ha detto Donald Trump. "Non ho mai sentito nessuno parlare di aumento delle tasse e vincere le elezioni. Con me non ci saranno neanche le tasse sulle mance", ha aggiunto Trump.

GAFFE DI TRUMP, 'IN ASSALTO AL CAPITOL NON È MORTO NESSUNO'

'Le persone coinvolte sono state trattate molto duramente'

(ANSA) - WASHINGTON, 08 AGO - Donald Trump ha difeso nuovamente le persone coinvolte nell'assalto al Capitol del 6 gennaio 2021 sostenendo che "sono state trattate molto duramente" e che nessuno è stato ucciso, mentre cinque persone sono morte nell'attacco o nelle sue immediate conseguenze e centinaia di altre persone, tra cui agenti di polizia, sono state aggredite.

TRUMP, TRANSIZIONE PACIFICA SE IL VOTO SARÀ ONESTO

(ANSA) - WASHINGTON, 08 AGO - "Ci sarà una transizione pacifica, se le elezioni saranno oneste": lo ha detto Donald Trump in una conferenza stampa a Mar-a-Lago. "Certo che ci sarà un trasferimento pacifico, e c'è stato l'ultima volta", ha detto Trump, nonostante una folla di suoi sostenitori abbia preso d'assalto il Congresso nel 2021 dopo la sua sconfitta. "Spero solo che avremo elezioni oneste", ha aggiunto.

TRUMP, NON È VERO CHE HARRIS HA FOLLE COME LE MIE

(ANSA) - WASHINGTON, 08 AGO - Donald Trump ha respinto l'idea che Kamala Harris stia generando folle ed entusiasmo più grandi nelle ultime settimane, vantando i numeri dei suoi eventi, anche se in alcuni casi li ha gonfiati, secondo i media Usa.

TRUMP, L'ABORTO SARÀ UNA QUESTIONE PICCOLA NELLE ELEZIONI

(ANSA) - WASHINGTON, 08 AGO - "L'aborto sarà una questione piccola nelle elezioni, non sarà un fattore" decisivo: lo ha detto Donald Trump in una conferenza stampa a Mar-a-Lago.

TRUMP, BIDEN COSTRETTO A RITIRARSI, HARRIS NOMINEE SENZA UN VOTO

'Scelta per motivi politici o per il 'politically correct'

(ANSA) - WASHINGTON, 08 AGO - Donald Trump ha rilanciato la suggestione che Joe Biden e' stato costretto a rititarsi e ha accusato Kamala Harris di essere diventata la nominee "per motivi politici o per il 'politically correct', anche se non ha ricevuto un voto".