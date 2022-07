PREPARATEVI AL RAZIONAMENTO! – IL PORTAVOCE DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TIM MCPHIE, FA CAPIRE CHE SIAMO MESSI MALISSIMO SUL GAS: “L’UE SI STA PREPARANDO A OGNI SCENARIO. LA SITUAZIONE È CHIARAMENTE SERIA. A METÀ LUGLIO VERRÀ VARATO UN PIANO DI PREVENZIONE, MA È NECESSARIO ARRIVARE IL PRIMA POSSIBILE A UN’AUTONOMIA ENERGETICA DALLA RUSSIA”. GIUSTO, PERCHÉ NON LO DICE A SCHOLZ? I TEDESCHI DIPENDONO TOTALMENTE DAL METANO DI PUTIN E NON SEMBRANO VOLER TROVARE ALTERNATIVE SERIE…

ursula von der leyen a davos 2022 1

1 - UE, 'SU GAS SITUAZIONE SERIA, PREPARATI A OGNI SCENARIO'

(ANSA) – "L'Ue si sta preparando ad ogni scenario. La situazione è chiaramente seria e dobbiamo essere preparati. A metà luglio, come è noto, verrà varato un piano di prevenzione in vista dell'inverno".

E' quanto ha spiegato Tim McPhie, portavoce della Commissione Ue, in merito agli ulteriori tagli del gas messi in atto da Mosca. "E' necessario arrivare il prima possibile ad una autonomia energetica dalla Russia", ha aggiunto il portavoce europeo sottolineando come occorra comunicare alla popolazione "l'importanza del risparmio energetico" e ricordando che la Commissione, tra gli strumenti, ha già varato il RePowerEu.

Tim McPhie 1

2 - UE SU TURBINE CANADA, NON SONO OGGETTO DI SANZIONI

(ANSA) - "Le sanzioni Ue non si applicano ai beni o alla tecnologia legata al trasporto del gas". Lo ha detto un portavoce della Commissione Ue commentando la decisione del governo canadese di far rientrare le turbine impiegate nel Nord Stream 1 e bloccate in Canada dopo la manutenzione.

L'accordo prevede ora che le turbine siano inviate in Germania. Il portavoce ha sottolineato che il blocco delle turbine "era una delle scuse" usate dalla Russia per "ridurre le consegne di gas".

g7 in germania ursula von der leyen Tim McPhie putin ursula von der leyen URSULA VON DER LEYEN IN ISRAELE