PREPARATEVI, TRUMP STA PER TORNARE: PAROLA DI BOOKMAKER - LA VITTORIA DEL TYCOON CON IL CIUFFO ARANCIONE È PIÙ QUOTATA DELLA RICONFERMA DI JOE BIDEN: 1.60 CONTRO 2.75 - PUNTANDO 100 EURO SU "THE DONALD" SE NE POTREBBERO VINCERE 160. CHI SCEGLIE L'ATTUALE PRESIDENTE GUADAGNEREBBE DI PIÙ, FINO A 275 EURO - LE ALTERNATIVE? IMPROBABILI: MICHELLE OBAMA È DATA A 12, KAMALA HARRIS A 66 E HILLARY CLINTON A...

ELEZIONI USA 2024: A POCHISSIMO DAL PRIMO CONFRONTO TRA BIDEN E TRUMP GLI ESPERTI SISAL PRONOSTICANO IL FAVORITO ALLA VITTORIA

Comunicato stampa "Sisal"

joe biden

Chi sarà il prossimo Presidente degli USA? Mancano meno di cinque mesi per scoprirlo, ma nel frattempo oggi i riflettori della CNN e quelli di tutto il mondo si accendono sul primo confronto televisivo che avverrà tra il democratico Joe Biden, Presidente in carica, e il repubblicano Donald J.Trump.

I due papabili candidati in comune hanno solo la volontà di essere rieletti, per il resto le visioni sono opposte su moltissime tematiche rilevanti: l'economia, l'ambiente, la cultura, l'immigrazione e la politica occidentale. Secondo gli esperti Sisal sono loro i due grandi favoriti per sedersi alla Casa Bianca nei prossimi quattro anni.

donald trump vs joe biden immagine creata con midjourney 2

L’ex Presidente Trump, vincente a 1,60, parte davanti a tutti per la vittoria il 5 novembre. D’altro canto, l’operato di Biden sembra non convincere gli americani così come questa sua ricandidatura. Su Sisal.it la sua riconferma è infatti offerta a 2,75.

Che chance avrebbe invece l’America di avere, per la prima volta nella storia, un Presidente donna? Poche, ma non impossibili, se guardiamo ai pronostici: Michelle Obama, a 12, Kamala Harris, in quota a 66 e l’inarrestabile Hillary Clinton il cui trionfo pagherebbe 100 volte la posta.

donald trump

Se è vero che in America Presidente può diventarlo davvero chiunque, quasi certo è che difficilmente si vedranno alcuni dei personaggi più importanti e famosi sul jet set americano e non solo diventare Inquilini della Casa Bianca. Qualche esempio? Elon Musk, Jeff Besoz, Morgan Freeman, Oprah Winfrey, Bill Gates, Will Smith, George Clooney o Kanye West: partono tutti alla pari ma a 500.

donald trump donald trump vs joe biden immagine creata con midjourney 1 LA TRADUTTRICE ITALIANA CON JOE BIDEN E DONALD TRUMP PAPA FRANCESCO CON JOE BIDEN E CON DONALD TRUMP joe biden donald trump amiconi secondo l'intelligenza artificiale