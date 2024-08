PREPARIAMOCI ALLA GUERRA DEI DAZI: SE TRUMP DOVESSE TORNARE ALLA CASA BIANCA È PRONTO A MAZZIARE I PRODUTTORI DEL VECCHIO CONTINENTE – E L'EUROPA CHE FARA'? LA COMMISSIONE È PRONTA A RISPONDERE A DAZI CON DAZI, E STA GIÀ STILANDO UNA LISTA DI IMPORTAZIONI CHE POTREBBE COLPIRE CON TARIFFE DEL 50% - IL VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE UE, DOMBROVSKIS, TUONA: “PRONTI A DIFENDERE I NOSTRI INTERESSI”. MA LA BATTAGLIA DEI DAZI FINIREBBE PER PESARE PIÙ SULL’EUROPA VISTO CHE…

Estratto dell'articolo di www.europa.today.it

donald trump europa

L'Unione europea è preoccupata per il possibile ritorno al potere negli Stati Uniti di Donald Trump, con il repubblicano che ha promesso che se verrà di nuovo eletto presidente alle elezioni di novembre, imporrà dei dazi contro i produttori del Vecchio continente.

Bruxelles preferirebbe evitare lo scontro, e sarebbe disposta a trattare eventualmente di acquistare quantità maggiori di tutta una serie di prodotti statunitensi, ma se la linea della diplomazia dovesse fallire la Commissione è pronta a rispondere a dazi con dazi, e sta già stilando una lista di importazioni che potrebbe colpire con tariffe del 50 per cento o più.

donald trump europa

Lo afferma il Financial Times in un articolo sulla prima pagina della sua edizione europea. Jan Hatzius, capo economista di Goldman Sachs, ha recentemente previsto che una guerra tariffaria danneggerebbe la Ue più degli Stati Uniti. Costerebbe l'1% del Pil europeo, rispetto allo 0,5% degli Usa. Tuttavia, aggiungerebbe anche l'1,1% al tasso di inflazione statunitense, rispetto allo 0,1% dell'Ue. Il primo mandato di Trump, tra il 2017 e il 2021, è stato doloroso per l'Unione, che ha un surplus commerciale di merci molto consistente con il partner dell'altro lato dell'Atlantico.

VALDIS DOMBROVSKIS

Dopo che nel 2018 il repubblicano ha introdotto tariffe su 6,4 miliardi di euro di importazioni di acciaio e alluminio dall'Ue e da altri Paesi per motivi di sicurezza nazionale, Bruxelles ha risposto riequilibrando le tariffe per un valore di 2,8 miliardi di euro. Con Joe Biden […] alcuni dazi come quelli su acciaio e alluminio sono stati eliminati. Ma con Trump si potrebbe tornare punto e capo. Valdis Dombrovskis, commissario Ue per il Commercio, ha dichiarato […] : "Abbiamo difeso i nostri interessi con le tariffe doganali e siamo pronti a difenderli di nuovo se necessario".

KAMALA HARRIS DONALD TRUMP donald trump mostra l orecchio ferito durante l attentato 4 donald trump mostra l orecchio ferito durante l attentato 2 donald trump DOMBROVSKIS Dombrovskis donald trump e l orecchio ferito durante l attentato