CACCIA AI NOMI DEI POLITICI ITALIANI FINANZIATI DA MOSCA: L’EX AMBASCIATORE USA ALLA NATO KURT VOLKER ACCUSA FRATELLI D’ITALIA, LEGA E BERLUSCONI - IL GOVERNO DRAGHI INFORMATO DEL DOSSIER BOMBA DI WASHINGTON MA GLI STATI UNITI NON HANNO FORNITO NOMI: NON VOGLIONO INTERFERENZE CON UN'OPERAZIONE IN CORSO – L’EX AMBASCIATORE VOLKER AMMETTE DI NON AVERE PROVE DIRETTE PERSONALI MA “L’ASSISTENZA C’È STATA. QUESTI 300 MILIONI HANNO MIGLIORATO LE PROSPETTIVE DI ALCUNI PARTITI, COME QUELLO DI LE PEN IN FRANCIA E FRATELLI D’ITALIA DA VOI”. E POI PARLA DELLA LEGA E DEI RAPPORTI BERLUSCONI-PUTIN (LA RISPOSTA DELLA MELONI A VOLKER CON QUERELA A "REPUBBLICA")