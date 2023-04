IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO FRANCESCO ROCCA HA DATO IL VIA ALLA PRIMA TORNATA DI ASSUNZIONI: SAREBBE SPUNTATO IL NOME DI GIULIANA FINI, FIGLIA DELL’EX PRESIDENTE DELLA CAMERA, GIANFRANCO, PER L’UFFICIO CERIMONIALE, MA LEI CONTINUERA' A LAVORARE IN CROCE ROSSA – SARANNO ASSUNTI DANIELE BELLI, NIPOTE DI ALESSANDRO FOGLIETTA, EX EURODEPUTATO DI AN, E ANDREA URBANI, GIÀ DIRETTORE DELLA SANITÀ LAZIALE CON LA POLVERINI…

Estratto dell’articolo di Clemente Pistilli per www.repubblica.it

Rocca assume la figlia di Gianfranco Fini. Il presidente ha dato il via in Regione Lazio alle assunzioni dei primi 23 collaboratori e tra loro spunta il nome della primogenita dell'ex presidente della Camera dei deputati e leader di Alleanza Nazionale.

Il governatore vuole Giuliana Fini, con cui ha già avuto modo di lavorare in Croce Rossa, all'ufficio cerimoniale. In una nota circolata ieri e diretta alla Direzione affari istituzionali e personale, firmata dal presidente, viene chiesta l'assunzione dei 23 "a tempo pieno e determinato fino alla fine della legislatura", per far fronte alle esigenze della segreteria di presidenza e dell'ufficio di gabinetto.

Oltre alla figlia dell'ex leader, spuntano i nomi di Andrea Urbani, già direttore della sanità del Lazio durante la legislatura di Renata Polverini e indagato per il ruolo poi avuto al Ministero della salute nell'inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione dell'emergenza Covid, quello di Silvia Amici, anche lei impegnata nella Cri, e di Federico Rocca, dipendente regionale che il governatore vuole impegnare nella comunicazione istituzionale, ma noto soprattutto come esponente di Fratelli d'Italia, consigliere capitolino e presidente della Commissione trasparenza.

Ingaggiati poi da Rocca pure Daniele Belli, nipote di Alessandro Foglietta, ex sindaco di Supino, ex eurodeputato di An, ex consigliere regionale ed ex portavoce di Francesco Storace, Maria Grazia Cacciamani, esponente romana di FdI, Riccardo Iotti, pure lui impegnato in Croce Rossa ed ex consigliere e assessore ad Ardea, e Andrea Signorini ex consigliere municipale e marito dell'ex deputata leghista Sara De Angelis, passato a Fratelli d'Italia. […]

Big della destra, uomini vicini alle forze che sostengono il governatore e anche questa volta tanti appartenenti alla Croce Rossa, quelli di cui il presidente sembra fidarsi di più e che formano il suo cerchio magico.

