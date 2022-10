GOVERNARE, SO’ ROGNE DA SMAZZARE – GIORGETTI HA SPIEGATO ALLA MELONI CHE LA CRISI CHE STA VIVE L’ITALIA È DIVERSA DA QUELLE PASSATE. NEGLI ULTIMI QUINDICI ANNI C'È STATO UN RISCHIO SOLO DI TIPO FINANZIARIO, CONNESSO AL DEBITO PUBBLICO E AL SUO RIFINANZIAMENTO. OGGI È MINACCIATA ANCHE L'ECONOMIA REALE – VERDERAMI: “NON E’ UN CASO CHE PER GESTIRE I RAPPORTI CON I PARTNER DELLA NATO, MELONI HA PIAZZATO CROSETTO ALLA DIFESA E PER MEDIARE IN EUROPA HA SCELTO FITTO, A CUI HA AFFIDATO LA DELEGA PER SEGUIRE IL PNRR. NON A CASO HA SCELTO DUE DEI SUOI…”