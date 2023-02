XI JINPING VS BIDEN: FUORI I SECONDI! – DOPO IL CASO DEL PALLONE SPIA DEL DRAGONE IN VOLO SUGLI STATI UNITI PER SPIARE LE BASI MILITARI, NEL DISCORSO SULLO STATO DELL’UNIONE BIDEN METTE LE COSE IN CHIARO CON LA CINA: “SE MINACCIA LA NOSTRA SOVRANITÀ, NOI AGIREMO PER PROTEGGERE IL NOSTRO PAESE” E PECHINO RISPONDE PER LE RIME: “DIFENDEREMO CON FERMEZZA LA SOVRANITÀ, LA SICUREZZA E GLI INTERESSI DI SVILUPPO DELLA CINA”