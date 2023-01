24 gen 2023 09:46

PRESTO: UN CAPO DELLA COMUNICAZIONE A PALAZZO CHIGI! - NON SI PUÒ ESSERE “UNDERDOG” PER SEMPRE: NELLO STAFF DELLA MELONI, CHE CONTINUA A RACCONTARLA COME LEADER DI OPPOSIZIONE, NON SI CAPISCE CHI FACCIA COSA. E L'EFFETTO SI VEDE – IL “RACCONTO” È AFFIDATO ALLA PORTAVOCE STORICA, GIOVANNA IANNIELLO, E ALLA “SUPERCONSULENTE” PATRIZIA SCURTI. PER SVOLTARE, SI FA INSISTENTE LA VOCE DI UN CAPO DELLA COMUNICAZIONE, E SI FA IL NOME DI GUIDO RIVOLTA – LE CHIAMATE A FINI QUANDO IL GOVERNO È IN DIFFICOLTÀ