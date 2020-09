PREVIDENZA SENZA DECENZA - IL PRESIDENTE DELL’INPS, PASQUALE TRIDICO, SI RADDOPPIA LO STIPENDIO CON EFFETTO RETROATTIVO (E QUINDI PRENDE ANCHE GLI ARRETRATI): PASSA DA 62 A 150 MILA EURO - LA DECISIONE DEL CDA È STATA AVALLATA DAL MINISTRO DEL LAVORO, NUNZIA CATALFO, MA E’ STATA CONTESTATA DAI REVISORI...

Estratto dell’articolo di Giovanna Vitale per “la Repubblica”

I Cinquestelle glielo avevano promesso. Da quando Pasquale Tridico, "padre" del reddito di cittadinanza, è diventato presidente dell'Inps, non c'è stato giorno che non portasse la sua pena. Dal decreto del capo dello Stato, che il 22 maggio 2019 lo nominò al vertice della Previdenza nazionale, è stato un susseguirsi di guai, inciampi, problemi. Giusto dunque raddoppiargli lo stipendio: in piena estate, nella speranza di passare inosservati. E per di più in forma retroattiva: così da versagli gli arretrati, forse persino a dispetto della legge.

È scritto, nero su bianco, nel decreto interministeriale che la titolare del Lavoro Nunzia Catalfo, vigilante su Inps, ha firmato il 7 agosto di concerto con il collega del Tesoro Gualtieri. […] Tridico è schizzato a 150mila euro dai 62mila percepiti in principio di mandato […] È stato lo stesso Cda, riunitosi nel bel mezzo del lockdown, ad auto-assegnarsi il quantum, poi suggerito alla Catalfo. […]

Tridico è in carica da maggio 2019, ma a marzo era stato designato come "organo munito di poteri" in sostituzione di un consiglio d'amministrazione che i gialloverdi in lite permanente non riuscivano a partorire. Risultato? Ora, oltre ai 12.500 euro mensili, al professore andrebbe versata pure la differenza tra il vecchio e il nuovo regime. A spanne, una tantum di 100mila euro. […]