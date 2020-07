17 lug 2020 16:12

PRIMA IL BUSINESS - DI MAIO IN VERSIONE REALPOLITIK DAVANTI ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI: "CAPISCO LA FAMIGLIA MA L’AMBASCIATORE RESTA AL CAIRO" - A CHI PUNTA IL DITO SULLA VENDITA DI ARMAMENTI ALL'EGITTO, RISPONDE: "NON CREDO CHE QUESTO INFICI LA RICERCA DELLA VERITÀ PER GIULIO. SOLO UN PARTENARIATO LUNGIMIRANTE ANCORCHÉ CRITICO CI PERMETTERÀ DI DARE SOSTANZA AL NOSTRO OSTINATO IMPEGNO PER LA VERITÀ” (VABBE', CIAO CORE!)