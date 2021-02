“AD ABBATTERE IL GOVERNO CONTE È STATO RENZI. MA L'ONDA È PARTITA DA MOLTO PIÙ LONTANO…” - GIULIO SAPELLI: “QUELLI DI PRIMA NON AVEVANO CAPITO NULLA. A COMINCIARE DA CONTE. SPUNTATO DAL NULLA. FRUTTO DELLA MUCILLAGINE CHE AVVOLGE I PALAZZI ROMANI. COLTIVAVA L'AMICIZIA CON I CINESI DI XI. FLIRTAVA CON PUTIN. I SOLDATI RUSSI A BERGAMO COME "SANIFICATORI" NON CREDO SIANO PIACIUTI. I NOSTRI SERVIZI SEGRETI INCARICATI DI COPRIRE I TRAFFICI FRA MOSCA E TRUMP. FINITO A PALAZZO CHIGI, DRAGHI TORNERÀ A CASA. POTREBBE TENTARLO SOLO UN ALTRO INCARICO IN EUROPA…”