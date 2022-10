24 ott 2022 13:19

LA PRIMA GRANA PER LA MELONI – ANCORA NON SONO STATE DECISE LE DELEGHE SUI PORTI TRA SALVINI (INFRASTRUTTURE) E MUSUMECI (MINISTRO DEL MARE) E GIA’ IL CAPITONE PARTE LANCIA IN RESTA CONTRO LE ONG - IL VERTICE OGGI CON IL COMANDANTE DELLA GUARDIA COSTIERA: AL CENTRO DEL COLLOQUIO LA QUESTIONE IMMIGRAZIONE. COSI’ SALVINI METTE LE MANI AVANTI SULLE ATTRIBUZIONI DELLE DELEGHE SUI PORTI NEL CONFLITTO CON MUSUMECI...