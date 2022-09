LA PRIMA PICCONATA A SALVINI ARRIVA DA ZAIA: “E' INNEGABILE COME IL RISULTATO OTTENUTO DALLA LEGA SIA ASSOLUTAMENTE DELUDENTE, E NON CI POSSIAMO OMOLOGARE A QUESTO TROVANDO SEMPLICI GIUSTIFICAZIONI. E' UN MOMENTO DELICATO PER LA LEGA ED È BENE AFFRONTARLO CON SERIETÀ PERCHÈ È FONDAMENTALE CAPIRE FINO IN FONDO QUALI ASPETTI HANNO PORTATO L'ELETTORE A SCEGLIERE DIVERSAMENTE" - SALVINI HA GIA’ CHIARITO CHE NON INTENDE DIMETTERSI: “NON VEDO L'ORA DI INDICARE LA STRADA DELLA LEGA PER I PROSSIMI 5 ANNI”

ZAIA, RISULTATO DELUDENTE, ORA ANALISI SERIA SULLE CAUSE

matteo salvini luca zaia pontida 2022

(ANSA) - "Il voto degli elettori va rispettato, perchè, come diceva Rousseau nel suo contratto sociale, 'il popolo ti delega a rappresentarlo, quando non lo rappresenti più ti toglie la delega'. E' innegabile come il risultato ottenuto dalla Lega sia assolutamente deludente, e non ci possiamo omologare a questo trovando semplici giustificazioni". Lo dice il governatore del Veneto Luca Zaia, commentando con l'ANSA l'esito del voto. "E' un momento delicato per la Lega - aggiunge - ed è bene affrontarlo con serietà perchè è fondamentale capire fino in fondo quali aspetti hanno portato l'elettore a scegliere diversamente"

LUCA ZAIA MATTEO SALVINI

SALVINI, DIMETTERMI? NO, MAI AVUTO COSÌ TANTA DETERMINAZIONE

(ANSA) - "Non ho mai avuto così tanta determinazione e voglia di lavorare". Così il leader della Lega Matteo Salvini rispondendo a chi gli faceva notare che qualche esponente ha chiesto le sue dimissioni come segretario. "Voglio riconoscere il lavoro dei militanti che non hanno mai avuto mezzo incarico retribuito - la frecciata di Salvini - e che in questa campagna hanno fatto molto di più rispetto a chi è in Parlamento da anni". Ad ogni modo "non vedo l'ora di indicare la strada della Lega per i prossimi 5 anni - ha concluso - ma sono stato abituato a servire il movimento, non a servirmi del movimento".

matteo salvini luca zaia e le ciliegie 1

SALVINI,MIO MANDATO IN MANO MILITANTI NO A EX PARLAMENTARI

(ANSA) - "Il mio mandato è in mano ai militanti non a ex parlamentari o a due consigliere regionali. Chi è militante della Lega è stato abituato da 30 anni da Umberto Bossi a ragionare nelle sedi opportune e non parlare al vento". Così il leader della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa a Milano.

ELEZIONI: SALVINI, FONDAMENTALE FASE RIORGANIZZAZIONE LEGA

matteo salvini luca zaia 1

(ANSA) - "Una fase di riorganizzazione del movimento, puntando su sindaci e amministratori, è fondamentale" lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa nella sede del partito in via Bellerio a Milano. Salvini ha voluto ringraziare i 20mila militanti del partito che sono "il terreno su cui costruire" e "se qualcuno ha altri progetti... questa non è una caserma. Tutti sono utili e nessuno è fondamentale".