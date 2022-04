27 apr 2022 15:19

PRIMA L’AMERICA! - DRAGHI, ORA CHE NON HA PIÙ IL COVID, ANNUNCIA CHE IL 10 MAGGIO ANDRÀ A WASHINGTON PER INCONTRARE JOE BIDEN. LA SODDISFAZIONE DELLA CASA BIANCA: “LA VISITA RIAFFERMERÀ I PROFONDI LEGAMI DI AMICIZIA TRA USA E ITALIA” - I TEMI IN AGENDA: L’UCRAINA E LA SICUREZZA ENERGETICA - CHE DIRANNO MACRON E SCHOLZ, INCAZZATISSIMI CON “MARIOPIO”, CHE CONSIDERANO UN BOMBARDIERE DI COMPLEMENTO DELLO ZIO SAM? IL PRESIDENTE FRANCESE VUOLE RIPRENDERE IL DIALOGO CON PUTIN, IN BARBA A “SLEEPY JOE”