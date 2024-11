PRIMI INDIZI DELLA POLITICA ESTERA DI TRUMP: NON È CHIARO SE ABBANDONERÀ L’UCRAINA, MA È CERTO CHE INFIAMMERÀ IL MEDIORIENTE – IL PRESIDENTE ELETTO HA NOMINATO L’EVANGELICO MIKE HUCKABEE COME NUOVO AMBASCIATORE USA IN ISRAELE – CONVINTO SOSTENITORE DELLO STATO EBRAICO, È FAVOREVOLE AGLI INSEDIAMENTI ISRAELIANI NELLA WEST BANK. IN PASSATO, DISSE: "LA CISGIORDANIA NON ESISTE, MA SOLO GIUDEA E SAMARIA. NON ESISTONO INSEDIAMENTI, MA COMUNITÀ, QUARTIERI E CITTÀ…”

1. UN PRO-COLONI PER L’AMBASCIATA IN ISRAELE

Estratto dell’articolo di Fabiana Magrì per “La Stampa”

[…] Il prossimo ambasciatore Usa nello Stato ebraico, Mike Huckabee – cristiano evangelico, convinto sostenitore di Israele e favorevole agli insediamenti israeliani in Cisgiordania – ha il suo corrispettivo nell'omologo israeliano a Washington, Yechiel Leiter, nominato venerdì da Benjamin Netanyahu.

Leiter è nato negli Stati Uniti e in gioventù si è abbeverato alla fonte del rabbino fondamentalista Meir Kahane, prima di fare aliyah, cioè immigrare in Israele, con altri attivisti di estrema destra.

L'annessione dei Territori palestinesi occupati dagli insediamenti israeliani si fa strada fra le priorità all'ordine del giorno nell'agenda politica. Tanto che lunedì il ministro delle Finanze, il messianico nazionalista Bezalel Smotrich – facendo eco all'alleato Itamar Ben Gvir qualche giorno prima – ha dichiarato che il 2025 sarà «l'anno della sovranità in Giudea e Samaria», il nome biblico con cui gli israeliani si riferiscono alla Cisgiordania.

Secondo fonti del Times of Israel, almeno due funzionari della precedente amministrazione Trump non darebbero per scontato che il tycoon […] sosterrà "senza se e senza ma" le ambizioni nazionalistiche delle frange radicali del governo israeliano. Intanto il sito di notizie Axios fa emergere un incontro tra l'uomo di fiducia di Bibi, Ron Dermer e lo stesso Trump, a Mar-a-Lago domenica scorsa.

Tra le cose che gli israeliani hanno sondato – secondo le fonti di Axios – le questioni che il presidente eletto preferirebbe vedere risolte prima del 20 gennaio e quelle per le quali, invece, preferisce che si aspetti il suo incarico formale.

Davanti ai riflettori, il presidente israeliano Isaac Herzog è stato ricevuto nello Studio Ovale dall'«amico incredibile di Israele e del popolo ebraico per decenni», l'omologo Usa, Joe Biden. La sera prima, davanti a una platea ebraica a Washington, Herzog ha definito Trump «un campione di pace e cooperazione» per lo Stato di Israele.

2. TRUMP SCEGLIE MIKE HUCKABEE COME AMBASCIATORE DEGLI STATI UNITI IN ISRAELE

Traduzione dell’articolo di Kit Maher and Kevin Liptak per https://edition.cnn.com/

Il presidente eletto Donald Trump ha annunciato martedì di aver nominato come ambasciatore degli Stati Uniti in Israele l'ex governatore dell'Arkansas Mike Huckabee, un forte difensore di Israele che una volta sosteneva che "non esisteva un palestinese".

"Mike è stato un grande servitore pubblico, governatore e leader nella fede per molti anni. Ama Israele e il popolo di Israele e, allo stesso modo, il popolo di Israele ama lui. Mike lavorerà instancabilmente per portare la pace in Medio Oriente!" ha affermato Trump in una dichiarazione.

La figlia di Huckabee, il governatore dell'Arkansas Sarah Huckabee Sanders, è stata addetta stampa di Trump durante la sua prima amministrazione.

Huckabee è stato fermamente filo-israeliano per tutta la sua carriera, anche su ciò che lui dice essere le rivendicazioni del paese sulla Cisgiordania. Mercoledì ha detto che era "ovviamente" possibile che gli Stati Uniti avrebbero sostenuto il governo israeliano se avesse cercato di annettere il territorio occupato da Israele.

In un'intervista alla Israeli Army Radio, a Huckabee è stato chiesto se l'amministrazione Trump avrebbe sostenuto l'annessione in Cisgiordania, nota in Israele come applicazione della "sovranità".

"Beh, certo", ha detto Huckabee. "Non farò la politica, porterò avanti la politica del presidente. Ma ha già dimostrato nel suo primo mandato che non c'è mai stato un presidente americano che sia stato più utile nel garantire una comprensione della sovranità di Israele".

"Dallo spostamento dell'ambasciata, al riconoscimento delle alture del Golan e di Gerusalemme come capitale. Nessuno ha fatto più del presidente Trump. E mi aspetto pienamente che ciò continuerà".

[…] Huckabee ha trascorso molto tempo in Israele e ha guidato un tour nel paese per la compagnia Senior Adult Travel Inc. di recente, a maggio, secondo il sito web della compagnia.

In un video ottenuto da Andrew Kaczynski della CNN durante la corsa di Huckabee per la presidenza nel 2015, Huckabee ha suggerito che se si dovesse creare uno stato palestinese, dovrebbe essere in paesi confinanti come Egitto, Siria o Giordania, piuttosto che all'interno dei confini di Israele.

"In pratica, non esiste davvero una cosa come — devo stare attento a dirlo, perché la gente si arrabbierebbe molto — non esiste davvero una cosa come un palestinese", ha detto Huckabee durante una tappa della campagna elettorale del 2008 nel Massachusetts mentre parlava con due uomini ebrei ortodossi. "Non esiste".

È stato un sostenitore degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, inclusa la posa della prima pietra per un nuovo quartiere in uno degli insediamenti più grandi, appena a est di Gerusalemme, nel 2017.

All'epoca disse a Oren Lieberman della CNN di rifiutare l'uso della parola "insediamenti".

"Penso che Israele abbia il titolo di proprietà sulla Giudea e la Samaria", ha detto Huckabee, usando i termini biblici per la Cisgiordania. "Ci sono alcune parole che mi rifiuto di usare. Non esiste una Cisgiordania. Sono Giudea e Samaria. Non esiste un insediamento. Sono comunità, sono quartieri, sono città. Non esiste un'occupazione".

Smotrich, responsabile degli insediamenti, ha scritto di Huckabee: "Come amico fedele e fedele dello Stato di Israele e sostenitore dell'impresa di insediamento in Giudea e Samaria, che per molti anni ha combattuto per il nostro Stato e il nostro diritto a tutte le parti della Terra di Israele, non ho dubbi che abbiamo vinto e insieme a lui rafforzeremo la sicurezza e la forza di Israele e rafforzeremo la nostra presa in tutti i suoi spazi".

Il neo-nominato ministro degli Esteri Gideon Sa'ar ha definito Huckabee un "amico di lunga data di Israele" in un post su X e ha detto che non vede l'ora di lavorare per "rafforzare il legame tra i nostri popoli".

Anche l'ambasciatore di Israele all'ONU, Danny Danon, si è congratulato con Huckabee, dicendo: "Penso che sarà un grande ambasciatore in Israele". Dannon ha detto che Huckabee è "molto familiare" con i fatti sul campo ed è stato in Israele più volte, anche dopo i mortali attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023.

Anche il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir ha espresso il suo sostegno. Ha postato il nome di Huckabee su X, seguito da emoji della bandiera americana, un cuore e una bandiera israeliana.

