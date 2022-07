22 lug 2022 11:48

CON IL PRIMO CONGIUNTIVO SBAGLIATO POSSIAMO UFFICIALMENTE DICHIARARE APERTA LA CAMPAGNA ELETTORALE – QUESTA VOLTA LO SFONDONE NON È DI LUIGINO DI MAIO, MA DI GIORGIA MELONI! LA “DUCETTA” DOPO IL COMIZIO PER LA CADUTA DI DRAGHI INCIAMPA SULLA GRAMMATICA: “SIAMO MESSI PEGGIO DI PRIMA, NON SO COS’ALTRO SERVI PER DIRE CHE TUTTO QUESTO È STATO FALLIMENTARE”. MEJO DEL RAGIONIER FILINI! D’ALTRONDE, COME HA DETTO LAPO ELKANN, LA SITUAZIONE È ABBASTANZA FANTOZZIANA… - VIDEO