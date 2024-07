NEL PRIMO GIORNO ALL’EUROPARLAMENTO LA SINISTRA TROVA LE SUE AMAZZONI: L’IRSUTA CAROLA RACKETE VESTITA DA STUDENTESSA FUORICORSO IN INTERRAIL E ILARIA SALIS CON UNA SVIRGOLATA DI HENNÉ COLOR RUGGINE – IL "GONZO DI RIACE" MIMMO LUCANO CON POLO NEI PANTALONI DA TASSISTA ELLENICO, VANNACCI DICE DI ESSERE PRONTO A PUGNARE (MENO PUGNETTE, PIU’ PUGNA) - LA RICRESCITA INFELICE DI CECILIA STRADA, LETIZIA MORATTI PLATINUM EDITION, LUCIA ANNUNZIATA IN VERSIONE “GATTARA”...

ilaria salis e mimmo lucano al parlamento europeo

Ma come vi presentate? Chiamate la buoncostume o l’ufficio di igiene! Nel primo giorno all’Europarlamento la sinistra “lerciona” trova una imbattibile coppia di rappresentanti: Carola Rackete, la speronatrice di motovedette che non teme peluria, e l’ex detenuta antifà Ilaria Salis.

Mentre la “Capitana”, che esibisce con orgoglio la sua sciatteria irsuta “ceretta free”, inizia il suo mandato vestita da studentessa fuoricorso in Interrail (con zainone consunto), l’ex “cacciatrice di nazisti” si presenta a Strasburgo con una svirgolata di henné color ruggine, il pancino scoperto e una mise da concerto al Circo Massimo.

carola rackete fotografa ilaria salis e mimmo lucano

Il “gonzo di Riace” Mimmo Lucano, accaldato e dimesso con la sua polo nei pantaloni che fa molto tassista ellenico, cita Vinicio Capossela. Il generalissimo Roberto Vannacci in completo caffellatte, come usavano certi ufficiali in Sudamerica, dice di essere pronto a pugnare (piu’ pugna, meno pugnette?).

In quel bar di guerre stellari che è l’Eurocamera rubano l’occhio la ricrescita infelice di Cecilia Strada; Letizia Moratti con tinta catarifrangente versione “platinum edition”; la dem Annalisa Corrado col suo sorriso sghembo come un cross di Karsdorp; Camilla Laureti con sandalo fetish e alluce al vento; Lucia Annunziata in versione “gattara” con giacchetta fucsia da matriarca “hillbilly”.

pasquale tridico e carolina morace al parlamento europeo

VANNACCI FA TARZAN

Francesco Moscatelli per “la Stampa” - Estratti

Primo giorno di scuola all'Europarlamento.

ROBERTO VANNACCI AL PARLAMENTO EUROPEO

Salis si presenta scortata da mamma e papà, è seduta accanto a Carola Rackete e a Mimmo Lucano, e passa gran parte del tempo a prendere appunti su un quadernetto. «Sono molto emozionata - racconta durante una delle pause fra una voto e l'altro -. Io sono prima di tutto antifascista per cui voglio occuparmi di temi sociali e immigrazione.

Sto studiando molto». Quanto ai genitori, spiega che «mi hanno aiutato tantissimo in campagna elettorale e ci tenevo davvero tanto che fossero qui oggi. Per me è davvero un po' come il primo giorno di scuola».

Quanto all'ipotesi che la magistratura ungherese possa un giorno bussare alle porte dell'Europarlamento per chiedere la sospensione della sua immunità sembra piuttosto fiduciosa: «Non mi preoccupa, ero in carcere per motivi politici».

lucia annunziata al parlamento europeo

Vannacci, completo color caffelatte, sembra molto attento a fare bella figura. Durante l'Inno alla Gioia che apre la seduta si alza in piedi, applaude il discorso della popolare Roberta Metsola (fra i Patrioti è uno dei pochi a farlo) e si muove fra i corridoi con l'aria di quello che ha già capito come gira il fumo. Saluta tutti: corre a stringere la mano a Letizia Moratti e pure al dem Alessandro Zan, con il quale forse condivide giusto l'iniziale del cognome in fondo all'alfabeto e i turni di votazione.

«Oggi iniziamo con le cose semplici, come l'elezione della presidente (…) Poi quando verranno le cose complicate ovviamente siamo pronti a pugnare». A chi lo ferma davanti alle foglie di monstera rampicante che crescono accanto agli ascensori, poi, racconta qualcosa anche del suo stato d'animo, lanciandosi in un ardito parallelismo con Tarzan che si muove di liana in liana: «Ilaria Salis non ho avuto ancora l'occasione di incontrarla mentre Carola Rackete mi è passata accanto. Bello vedere tutte queste persone nuove che avrò il piacere di stigmatizzare».

alessandro zan e nicola zingaretti al parlamento europeo

Fra gli eletti di Forza Italia, invece, quella sicuramente più soddisfatta della giornata è Letizia Moratti. Si scatta un selfie con la presidente rieletta Metsola, che sente politicamente molto vicina, e si scambia cortesie fotografiche con l'ex ministra francese Nadine Morano, che conosce dai tempi dei bilaterali fra Berlusconi e Sarkozy.

Decisamente più travagliato il debutto degli eletti Pd, alle prese con problemi di «corrente».

dario nardella

La più nervosa sembra Irene Tinagli, che dopo aver guidato per cinque anni la cruciale commissione Affari economici, rischia di vedersi sorpassata alla commissione Ambiente da Alessandra Moretti.

Colpa dei criteri di spartizione: ai bonacciniani gli incarichi istituzionali, a chi è più vicino a Schlein quelli politici. Il selfie collettivo, dove tutti sorridono mentre Tinagli guarda in camera con le braccia conserte, dice tutto. Nei capannelli si parla di questo, ma ci si confronta anche sui quartieri in cui cercare casa a Bruxelles e sulle dinamiche interne all'Europarlamento. «I lobbisti mi hanno preso d'assalto», racconta l'ex sindaco di Firenze Dario Nardella, che dopo mezza giornata ha le tasche gonfie di biglietti da visita. «Ci sono troppi tempi morti», si lamenta Giorgio Gori.

(…) Leoluca Orlando, tornato a Strasburgo dopo 30 anni con i Verdi, sfila davanti a taccuini e telecamere ergendosi a paladino del Mediterraneo. «A 77 anni qui dentro sono il più antico ma non il più vecchio: le cose vecchie si buttano, quelle antiche sono preziose».

VANNACCI, RACKETE E GLI ALTRI IL PRIMO BALLO DEI DEBUTTANTI

Nino Luca per il “Corriere della Sera” - Estratti

Strasburgo «Sono tutte persone nuove che ho il piacere di stigmatizzare». Cosa volesse dire il generale Vannacci, in una pausa durante il primo giorno dei lavori del Parlamento europeo, lo sa solo lui.

carola rackete ilaria salis mimmo lucano

Di fronte al giardino verticale nell’edificio Louise Weiss osserva: «Sembrano liane, ci si può arrampicare come Tarzan». Per fortuna Vannacci non si lancia nell’impresa, forse per non sgualcire giacca e cravatta.

Chi invece ostenta un outfit che non passa inosservato è il deputato olandese fondatore di Volt Reinier van Lansschot: «È un’occasione speciale, questo vestito nasce da un brand di circular fashion , in pratica è realizzato con vecchie tende e tovaglie da tavola». Il deputato tedesco, ultranazionalista di AfD Siegbert Droese appare nei corridoi col cappello di Trump: «Make America great again». Si poteva temere qualcosa di più da uno che si ritiene sia un fan di Adolf Hitler.

annalisa corrado

(…) In Aula Mimmo Lucano siede accanto a Ilaria Salis. Alla fine dei lavori sfilano via insieme, in mezzo a loro ancora Carola Rackete. Li immortala un altro scatto. L’ex sindaco di Riace ride: «Titolo: i tre infiltrati...». Poi si fa serio e cita Vinicio Capossela: «Sono qui per un’Europa della pace senza frontiere e fili spinati, per il riscatto e la libertà dei popoli oppressi di tutto il mondo».

I tempi morti Chi non conosce scale di grigio è Giorgio Gori, in completo nero, punta a sedersi nella commissione Industria, da buon vecchio sindaco di Bergamo e uomo del fare, osserva: «Mi hanno colpito i tempi morti, troppi». Chissà, pensa forse a cosa potrebbe costruire in questi tempi morti europei un muratore bergamasco. Lucia Annunziata, che un anno fa lasciava la Rai, ride di gusto: «Ci conosciamo? Ti avrò insultato, tanto lo faccio con tutti».

«Marco Tarquinio, già direttore di Avvenire », si presenta da solo. Purtroppo a bordo di uno scooter elettrico per problemi fisici. «C’è l’emozione della prima volta, nonostante 44 anni di professione». Giuseppe Antoci, Ufficiale al merito della Repubblica Italiana e ora deputato del M5s, non perde tempo: «Ho presentato stamane (ieri, ndr ) la prima interrogazione di questo Parlamento sul problema della siccità».

marco tarquinio

