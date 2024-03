LE PRIORITÀ DI LOTITO IN PARLAMENTO: DARE UNA MANO AGLI “AMICI” – IL SENATORE DI FORZA ITALIA HA TENUTO BLOCCATA LA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI PER UNA SETTIMANA: HA PROMOSSO UNA NORMA, APPROVATA IERI, PER “SANARE” LA POSIZIONE DEL CONSIGLIERE REGIONALE DEL LAZIO, MARCO COLAROSSI, EX GRILLINO PASSATO CON GLI AZZURRI – LOTITO SI È PRESO A CUORE LA SUA CAUSA E HA LOTTATO PER L'EMENDAMENTO, CHE ABOLISCE L’INELEGGIBILITÀ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI CHI È DIPENDENTE DELLO STESSO ENTE PER CUI CORRE. UNA PROPOSTA AD HOC PER COLAROSSI…

Estratto dell’articolo di Emanuele Lauria per www.repubblica.it

claudio lotito

La guerra santa di Claudio Lotito a favore di un ex grillino abbracciato da Forza Italia paralizza per una settimana la commissione Affari costituzionali del Senato. Ieri sera il sofferto sì a un emendamento del senatore azzurro, con la plateale diserzione dell’intera opposizione.

Il senatore forzista e patron della Lazio ha promosso una norma, all’interno del decreto elezioni, […] che abolisce l’ineleggibilità alla carica di consigliere regionale di chi è dipendente dello stesso ente per cui corre.

Una proposta che […] nasconde una disposizione ad personam. E che consentirebbe, in particolare, di “sanare” la posizione del consigliere della Regione Lazio Marco Colarossi, ex grillino passato di recente a Forza Italia su cui grava un ricorso al Tribunale civile da parte del collega M5s, Vincenzo D’Antò.

MARCO COLAROSSI

Colarossi, violando la legge, nel 2021 non si dimise in tempo da funzionario per candidarsi alle Regionali. Dopo una lunga battaglia in commissione, l’opposizione è riuscita solo a ottenere la cancellazione della retroattività della norma proposta da Lotito.

Che resta comunque in piedi, come possibile strumento di difesa del giovane Colarossi, passato dal Vaffa di Beppe Grillo allo scudo protettivo del presidente della Lazio. Il decreto, con la norma “incriminata”, andrà in aula mercoledì prossimo. Intanto il Pd tuona: “Incredibile che siamo rimasti fermi per una settimana per una vicenda così marginale. E che si stia tentando di far passare una sanatoria in un provvedimento così importante”, dice Andrea Giorgis, capogruppo dei dem in commissione.

claudio lotito foto di bacco

[…] Anche la senatrice M5S Alessandra Maiorino attacca: “Siamo di fronte a uina norma ad personam di cui non si capisce l’urgenza […]. La norma attuale […] è in vigore da 40 anni e non ci sono contenziosi in corso. Nessuno ha compreso la necessità di intervenire con un emendamento ultroneo rispetto al contenuto di un decreto che si occupa di finestre elettorali. Lo stesso presidente della commissione Balboni ha detto che la norma non è pertinente, ma l’ha dichiarata ammissibile. E’ una forzatura incredibile. Fatta solo per premiare chi, come Colarossi, si è candidato senza essersi dimesso e poi è passato nelle file di Forza Italia. C’è un utilizzo indegno delle istituzioni – conclude la senatrice dei 5Stelle – e continueremo a protestare in Aula”.

MARCO COLAROSSI marco colarossi GIUSEPPE GRAVINA - CLAUDIO LOTITO