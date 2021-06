“ITALYGATE" DA RIDERE - TRUMP VOLEVA UN'INDAGINE SULLA TEORIA (FALSA) DEI VOTI TRUCCATI VIA SATELLITE DA OBAMA E RENZI PER ROVESCIARE LE ELEZIONI USA - LA NOTTE DELLE ELEZIONI L’AMBASCIATA USA IN ITALIA AVREBBE GUIDATO UN SABOTAGGIO COI SATELLITI MILITARI DI LEONARDO IN MODO DA CAMBIARE IL CONTEGGIO DELLE SCHEDE IN ALCUNI STATI AMERICANI, IN FAVORE DI BIDEN. L’OPERAZIONE SAREBBE STATA ARCHITETTATA DA OBAMA, CON LA COLLABORAZIONE DI RENZI, PIÙ UNA SPRUZZATA (NON MANCA MAI) DI AGENTI DELLA CIA. PECCATO CHE...