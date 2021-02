PROCESSO AL SISTEMA CASALEGGIO! - LA QUERELA DI DAVIDE CASALEGGIO CONTRO BIONDO E CANESTRARI RISCHIA DI DIVENTARE UN FORMIDABILE BOOMERANG: GLI AUTORI DEL LIBRO "IL SISTEMA CASALEGGIO" STANNO METTENDO SU UNA SQUADRA LEGALE PER RIVELARE IN TRIBUNALE I METODI DI PROPAGANDA, LE RELAZIONI INTERNAZIONALI (CON LA RUSSIA) E I CONFLITTI DI INTERESSI DEL CAPO OCCULTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE...

Marco Canestrari sul suo blog www.marcocanestrari.it

Cinque anni fa, Nicola Biondo e io abbiamo iniziato a raccontare la vera storia del Movimento 5 Stelle. Se conoscete come davvero è nato quel partito, il ruolo di Casaleggio Associati, le strategie di propaganda, le pericolose alleanze internazionali, da Putin a Farage, è grazie al fatto che abbiamo deciso di mettere il pubblico a conoscenza di quanto avevamo visto e vissuto.

Io ho lavorato quattro anni nell’azienda del signor Davide Casaleggio, ho letteralmente visto nascere la propaganda populista negli uffici dell’azienda di Milano. Me ne sono andato, rinunciando nel 2010 a un contratto a tempo indeterminato.

Io e Nicola abbiamo scritto due libri, Supernova e Il sistema Casaleggio, centinaia di articoli e rilasciato decine di interviste negli ultimi cinque anni. Il signor Davide Casaleggio mi ha chiesto i danni. Ritiene che le cose che ho raccontato non siano vere o che che gli abbiano causato danni. Io credo che questa sia un’ottima notizia. Ho deciso di rendere questo procedimento, che inizierà fra pochi mesi, un atto pubblico di responsabilità civica. Ho raccontato e continuo a raccontare queste vicende, impegnando buona parte del mio tempo libero e delle mie risorse, perché ritengo un problema l’influenza che il signor Casaleggio esercita sul Parlamento senza nessun controllo democratico. Mi sono assunto e mi assumo il rischio di pagare in prima persona, perché questo problema ho contribuito a crearlo e mi sento in dovere di cercare di risolverlo.

Non accetterò nessuna mediazione: voglio approfittare di questo tentativo di intimidazione da parte del signor Casaleggio per stabilire alcune cose di fronte a un tribunale civile. Non ci sono in ballo reati: solo fatti.NL’intimidazione non ha funzionato e non funzionerà: continuerò a scrivere, raccontare, commentare, sbugiardare il sistema Casaleggio.

È vero o non è vero che Casaleggio Associati ha fondato e amministrato il Movimento 5 Stelle? È vero o non è vero che il signor Davide Casaleggio è una persona esposta politicamente? È vero o non è vero che la sua azienda, attraverso i propri siti web, rilanciava la propaganda del Cremlino?

È vero o non è vero che il Movimento 5 Stelle ha avuto strettissimi rapporti con il partito di Putin?

È vero o non è vero che il Movimento 5 Stelle ha supportato pubblicamente regimi autoritari?

È vero o non è vero che l’architettura di gestione del Movimento 5 Stelle impedisce che il signor Davide Casaleggio sia sottoposto a qualsiasi controllo democratico?

Tutte queste verità dovranno essere stabilite una volta per tutte dal Tribunale civile di Milano, a partire dal prossimo giugno. Ho messo insieme un piccolo gruppo di lavoro: un avvocato, un consulente, alcuni amici a cui chiederò consiglio. Come ho già detto mi assumo il rischio di dover pagare di tasca mia. Se volete potrete contribuire: ho attivato una raccolta fondi che trovate sul sito www.processoalsistemacasaleggio.it e sul mio sito marcocanestrari.it.

Più risorse avrò a disposizione, più evidenze potrò portare a sostegno di quanto ho raccontato. È importante che si stabilisca una volta per tutte il ruolo dell’azienda del signor Davide Casaleggio nella storia di questo Paese. Che sia fatta chiarezza sui metodi di propaganda, sulle relazioni internazionali, sugli interessi, sui soldi che sono circolati, sui conflitti d’interesse, sul pericolo che il metodo Casaleggio rappresenta per le Istituzioni.

Cercherò di raccontarvi passo passo il procedimento e proverò a creare un archivio di tutto il materiale che porterò a supporto della mia difesa. Un archivio che raccoglierà le prove di quanto abbiamo sostenuto in questi anni, a disposizione di tutti.

