«Ho appreso ora di un post pubblicato sulla pagina Instagram del M5s senza che io ne sapessi nulla. Un post che ritengo del tutto infelice e di cattivo gusto e che non rappresenta in alcun modo i valori e le sensibilità del M5s. Ho immediatamente chiesto di rimuoverlo». Così in una nota il capo politico M5s e vicepremier, Luigi Di Maio, prende le distanze dalla foto del malore di Silvio Berlusconi pubblicata dal profilo Instagram ufficiale del Movimento 5 Stelle per commentare la reazione che avrebbe Forza Italia ai dati positivi della produzione industriale.

Così, dopo l’arrabbiatura del vicepremier, il post pubblicato dallo staff comunicazione digitale del M5S è stato subito rimosso. L’immagine che il Movimento aveva sfruttato su Instagram risale al 2006 quando, durante un comizio a Montecatini, Berlusconi ebbe uno svenimento e fu sorretto dagli uomini della scorta.

«Questa vergognosa grafica - attacca il forzista Sestino Giacomoni - è stata pubblicata dallo stesso Movimento 5 Stelle che 6 mesi fa, il 2 ottobre 2018, prevedeva una crescita del 2.0%, parlava di boom economico e di anno bellissimo e che giusto oggi ha confermato nel Def di prevedere una crescita dello 0.2%». E poi, attaccano ancora gli azzurri: «Non si preoccupino i grillini, il presidente Berlusconi è in forma e Forza Italia è stata determinante per far vincere il centrodestra in tutte le Regioni».