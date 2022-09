16 set 2022 18:56

PROFUMO D’AMERICA – LEONARDO HA NOMINATO THOMAS D. SMITHAM, EX INCARICATO D’AFFARI DELL’AMBASCIATA DEGLI STATI UNITI IN ITALIA, NUOVO RESPONSABILE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA US BUSINESS DEVELOPMENT, CON “L’OBIETTIVO DI CONSOLIDARE IL PERCORSO DI SVILUPPO DELL’AZIENDA NEGLI STATI UNITI D’AMERICA”. È UNA SCELTA DELL’AD, ALESSANDRO PROFUMO, LAVORERÀ SOLO CON LUI, COME ADVISOR PERSONALE…