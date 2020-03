VOLETE CAPIRE CHI È CHRISTINE LAGARDE, PREMIATA CON IL ''LECCHINO D'ORO'' DA UN GIORNALE ISTITUZIONALE COME ''REPUBBLICA''? RILEGGETE LA LETTERA CHE SCRISSE A SARKOZY, IN CUI SI PROSTRAVA AI SUOI PIEDI A COLPI DI ''USAMI PER I TUOI SCOPI'', E LEGGETE ANCHE IL RACCONTO DI ZAPATERO E DI UN EX ALTO FUNZIONARIO ITALIANO AD ALAN FRIEDMAN, SUL FAMIGERATO INCONTRO DI CANNES IN CUI L'ITALIA FU UMILIATA DA FRANCIA E GERMANIA: ''PARLAVA COME UN PAPPAGALLO, UN BAMBOLOTTO DI UN VENTRILOQUO DI NOME SARKOZY''