5 feb 2023 08:30

PSICODRAMMA PD – CON UN PARTITO IN CADUTA LIBERA NEI SONDAGGI E BALCANIZZATO NELLA LOTTA ESTENUANTE TRA CORRENTI, SI CELEBRA IL CONGRESSO DEM: NEL VOTO DEI CIRCOLI BONACCINI E’ IN TESTA CON OLTRE IL 53 PER CENTO DEI VOTI, LA SCHLEIN AL 36,38% - LE OPERAZIONI SONO INIZIATE IL 3 FEBBRAIO E TERMINERANNO DOMENICA 12: I PRIMI DUE CLASSIFICATI SI SFIDERANNO ALLE PRIMARIE IN PROGRAMMA IL 26 FEBBRAIO (SE ANDRANNO A VOTARE 500MILA PERSONE SARA' ORO COLATO…)