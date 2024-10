PUR DI FAR VINCERE TRUMP, ELON MUSK PAGA DI TASCA SUA - IL TYCOON VUOLE USARE LA SUA RICCHEZZA PERSONALE PER ANDARE A CACCIA DI ELETTORI: "PER OGNI PERSONA CHE INDICATE COME ELETTORE NEGLI STATI IN BILICO RICEVERETE 47 DOLLARI, SOLDI FACILI" - LA PETIZIONE DA FIRMARE È A SOSTEGNO DEI PRIMI DUE EMENDAMENTI DELLA COSTITUZIONE AMERICANA, CHE GARANTISCONO LA LIBERTÀ DI PAROLA E IL DIRITTO ALLE ARMI…

DONALD TRUMP ELON MUSK

(ANSA) - NEW YORK, 07 OTT - Elon Musk intende usare la sua ricchezza personale per identificare i probabili elettori di Donald Trump negli stati in bilico. America Pac, il suo super pac, chiede infatti al pubblico di firmare una petizione in favore del primo e secondo emendamento e offre 47 dollari ai firmatari per ogni elettore registrato a votare negli swing state a cui faranno firmare la petizione.

"Per ogni persona che indicate come elettore negli stati in bilico ricevete 47 dollari, soldi facili", ha detto Musk su X. La petizione è a sostegno dei primi due emendamenti della costituzione, descritti nella petizione come quelli che "garantiscono la libertà di parola e il diritto alle armi".

elon musk donald trump

L'offerta è valida per le due settimane. America Pac si pone come obiettivo quello di raccogliere un milione di firme in Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin e Nord Carolina. Musk ha partecipato sabato per la prima volta a un comizio di Donald Trump esortando tutti a votare e fare pressioni su conoscenti e amici affinché facciano lo stesso.