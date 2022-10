22 ott 2022 17:33

LE PURGHE DI XI IN TEMPO REALE – L’EX PRESIDENTE CINESE HU JINGTAO VIENE PORTATO VIA A FORZA FUORI DALL'AULA DELLA GRANDE SALA DEL POPOLO, SOTTO GLI OCCHI INDIFFERENTI DI XI JINPING – L’USCITA DI SCENA, PER LA QUALE NON SONO STATE FORNITE SPIEGAZIONI UFFICIALI, È AVVENUTA POCO PRIMA CHE COMINCIASSE LA CERIMONIA DI CHIUSURA DEL XX CONGRESSO DEL PARTITO COMUNISTA CINESE... - VIDEO