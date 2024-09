PURI MA NON FESSI. ANCHE I GRILLINI VOGLIONO TENERSI LE POLTRONE – NELLO SCAZZO TRA GRILLO E CONTE SUL LIMITE DEI DUE MANDATI, SI INSERISCE L'EX PARLAMENTARE GABRIELE LORENZONI, CHE PROPONE UN “LODO”: IMPORRE UN TETTO SOLO AI PARLAMENTARI, NON AGLI ELETTI NEI CONSIGLI COMUNALI E REGIONALI, DAL MOMENTO CHE BEPPE-MAO SIA AL V-DAY SIA NEL SUO ULTIMO POST HA PARLATO DI “DUE LEGISLATURE”, NON DI “DUE MANDATI” – UN MODO PER NON FARE USCIRE SCONFITTO NESSUNO DEI DUE DUELLANTI E RICHIAMARSI AI “PRINCIPI DELLE ORIGINI”...

Tra i due litiganti, il terzo propone e aspetta. Nella faida interna ai Cinque Stelle tra contiani e movimentisti, c’è una terza fazione in campo, spettatrice interessata allo scontro. Si tratta di quella fetta di ex parlamentari ed eletti nei consigli regionali che guarda con attenzione a quello che sta accadendo in queste ore. E che prova a farsi sentire stavolta, proponendo una sorta di mediazione.

A farsi carico dell’impresa è Gabriele Lorenzoni, ex deputato stellato tra il 2018 e il 2022, una sola legislatura alle spalle, che ha presentato una sorta di lodo (in extremis) tra le proposte formulate per la Costituente. Di cosa si tratta in concreto? Lorenzoni evidenzia la «conflittualità tra garante e capo politico» che sta dilaniando il Movimento. E prova a intavolare una soluzione. Ricorda che Grillo sia al V-Day sia nel suo ultimo post ha parlato di «due legislature».

«Due legislature, non due mandati», sottolinea l’ex parlamentare, facendo una distinzione. In sostanza, il limite originario è da intendersi per i parlamentari. Ecco allora di ripristinare quella accezione originaria, proprio come indicato da Grillo: l’idea è di «prevedere il limite di due legislature per i parlamentari con possibilità di deroghe concordate tra garante e capo politico, motivate e con l’approvazione degli iscritti». Lorenzoni poi ipotizza di fissare un limite anche per consiglieri regionali ed europarlamentari. Nessun limite, invece, per chi ha incarichi comunali, «persone che si sbattono sui territori, spesso anche sottopagati».

Lorenzoni ha già trovato il supporto di diversi ex colleghi, pronti a sostenere sia sul web sia in chiave assembleare la mossa dell’ex deputato. Lo schema ipotizzato da Lorenzoni permetterebbe a Conte di andare oltre al tetto che ha vincolato finora il M5S, ma “nemmeno Grillo ne uscirebbe sconfitto. Anzi», sostengono alcuni M5S.

Per il garante ci sarebbe un esplicito richiamo al V-Day delle origini e in Parlamento il tetto continuerebbe ad avere peso. «Non solo – dice una fonte – Così facendo Grillo potrebbe riacquisire diverse frecce al suo arco, aprendo a nuove candidature per il gruppo storico». [...]

