PUTIN AVVERTE BIDEN – LA RUSSIA BOMBARDA CINQUE STAZIONI FERROVIARIE NEL CENTRO E NELL’OVEST DELL’UCRAINA: CI SONO FERITI. È UN “MESSAGGIO” AGLI USA E ALL’OCCIDENTE: QUALCHE ORA PRIMA DELL’ATTACCO, IL SEGRETARIO DI STATO USA, ANTONY BLINKEN, ERA ARRIVATO A KIEV PROPRIO IN TRENO, INSIEME AL CAPO DEL PENTAGONO, LLOYD AUSTIN…

1 - FERROVIE KIEV, MOSCA BOMBARDA 5 STAZIONI,CI SONO FERITI

lloyd austin volodymyr zelensky antony blinken

(ANSA) - "Gli invasori russi questa hanno bombardato 5 stazioni ferroviarie nel centro e nell'ovest dell'Ucraina, ci sono feriti": a riportare la notizia è il presidente del Consiglio di Amministrazione di JSC Ukrzaliznytsia (le ferrovie ucraine), Oleksandr Kamyshyn, su Telegram.

"Le truppe russe continuano a distruggere sistematicamente l'infrastruttura ferroviaria. Questa mattina, cinque stazioni ferroviarie nell'Ucraina centrale e occidentale sono state prese di mira - sottolinea - per un'ora. Almeno 16 treni passeggeri subiranno ritardi. Ci sono feriti".

antony blinken e lloyd austin incontrano zelensky a kiev

2 - UCRAINA: BLINKEN, CON AUSTIN SIAMO ANDATI IN TRENO A KIEV

(ANSA) - Con il capo del Pejntagono Lloyd Austin "siamo andati in treno dalla Polonia a Kiev, in Ucraina ci siamo recati subito al palazzo presidenziale. Non ci sono state molte possibilità di parlare con i cittadini". Lo ha detto il ministro degli Esteri americano Antony Blinken, in una conferenza stampa in Polonia, di ritorno da Kiev, mandata in onda dall'emittente tedesca Ntv.

vladimir putin alla veglia di pasqua a mosca 2

