PUTIN GIOCA ALL’ESCALATION, CON IL RICHIAMO ALLE ARMI DI 300 MILA RISERVISTI, E XI JINPING E’ COSTRETTO A INTERVENIRE: “LA CINA INVITA LE PARTI COINVOLTE NELLA CRISI IN UCRAINA AL CESSATE IL FUOCO E A IMPEGNARSI CON IL DIALOGO E LE CONSULTAZIONI AL FINE DI UNA RISOLUZIONE PACIFICA” - PAPA FRANCESCO: “E’ UNA PAZZIA PENSARE ALL’USO DI ARMI NUCLEARI”

vladimir putin xi jinping a samarcanda

(ANSA) - La Cina invita le parti coinvolte nella crisi in Ucraina al cessate il fuoco e a impegnarsi con il dialogo e le consultazioni al fine di una risoluzione pacifica, dopo il discorso con cui il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l'uso di tutti i mezzi necessari e la mobilitazione parziale che prevede il richiamo di 300.000 riservisti, nel mezzo delle difficoltà incontrate nell'invasione dell'Ucraina. La posizione cinese sulla crisi in Ucraina è "coerente e chiara", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, esortando "a trovare un modo per affrontare le preoccupazioni sulla sicurezza di tutte le parti".

putin xi jinping

PAPA, PAZZIA PENSARE ALL'USO DI ARMI NUCLEARI

(ANSA) - "Bisogna riconoscere che il Kazakistan ha fatto scelte molto positive, come quella di dire 'no' alle armi nucleari e quella di buone politiche energetiche e ambientali. In questo è stato coraggioso, in un momento in cui questa tragica guerra ci porta a che alcuni pesino alle armi nucleari, quella pazzia!, questo Paese ha detto 'no' alle armi nucleari". Lo ha detto papa Francesco nell'udienza generale, in cui ha ripercorso il suo recente viaggio in Kazakistan.

xi jinping vladimir putin a samarcanda 4