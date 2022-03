PUTIN HA PERSO DEFINITIVAMENTE LA BROCCA – IL PRESIDENTE RUSSO PROVA A INFILARSI NEL DIBATTITO SULLA CANCEL CULTURE IN OCCIDENTE E SOLIDARIZZA CON J.K. ROWLING, ACCUSATA DI TRANSFOBIA: “STANNO CERCANDO DI CANCELLARE UN’INTERA CULTURA MILLENARIA. QUELLA DELLA NOSTRA GENTE” – LA SCRITTRICE DI HARRY POTTER NON CI È CASCATA: “CRITICHE CHE STONANO IN BOCCA A CHI MASSACRA I CIVILI COLPEVOLI DI RESISTERE…”

Matteo Persivale per il “Corriere della Sera”

VLADIMIR PUTIN COME VOLDEMORT - MURALE

Il dibattito sulla cancel culture - l'ostracismo, on line e/o nella vita reale verso persone considerate deprecabili - è già delicato per sua stessa natura, visto che va a toccare valori sacri come la liberta di parola e il rispetto per le minoranze.

Ieri però, con l'intervento di Vladimir Putin in materia, nel quale ha espresso la sua solidarietà a JK Rowkling autrice di Harry Potter bersagliata da chi la considera colpevole di transfobia, siamo entrati direttamente nel campo del surreale (e parliamo del giorno dopo quello in cui Kim Jong-un ha lanciato il suo «missile-mostro» per un test diffondendo un video stile Top Gun con il dittatore in giacca di pelle e musica stentorea da film d'azione hollywoodiano: più che un autogol, praticamente un'autoparodia).

JK ROWLING

Putin nella sua dura esternazione ha criticato l'Occidente che a suo dire «sta cercando di cancellare un'intera cultura millenaria: quella della nostra gente. Stanno vietando scrittori e libri russi», paragonando la cancel culture occidentale ai roghi di libri nazisti.

Ha poi continuato: «È impossibile immaginare una cosa del genere nel nostro Paese: contro queste cose siamo protetti, grazie alla nostra cultura per noi inseparabile dalla nostra madrepatria, dalla Russia, dove non c'è posto per l'intolleranza etnica, dove da secoli convivono rappresentanti di decine di gruppi etnici».

Di JK Rowling - difficile peraltro immaginare Putin nei panni del fan di Harry Potter - ha detto che l'autrice britannica è stata cancellata «solo perché non soddisfaceva le richieste dei diritti di genere» (la scrittrice è convinta che gli attivisti trans vogliano «erodere» l'identità femminile e per questo ha suscitato forti polemiche) .

PUTIN COME VOLDEMORT MEME

Saggiamente Rowling - che subito dopo l'invasione russa ha donato 1 milione di sterline agli orfani ucraini - non è caduta nella trappola e via Twitter ha dribblato il dibattito, rifiutando la solidarietà pelosa di Putin e scrivendo semplicemente ai suoi 13,9 milioni di follower (il Cremlino ne ha 1,7 milioni) che «Le critiche alla cancel culture occidentale probabilmente stonano in bocca a coloro che attualmente massacrano i civili colpevoli di resistere, o che imprigionano e avvelenano i loro critici. #IStandWithUkraine, e ha linkato un articolo della Bbc su Alexei Navalny, capo dell'opposizione russa avvelenato con un agente nervino e appena condannato a nove anni di carcere di massima sicurezza (stava già scontando una condanna a 30 mesi).

