PUTIN HA LA SOLUZIONE ALL’INVERNO DEMOGRAFICO: VIETARE L’ABORTO – IL PRESIDENTE RUSSO PARLA DELL’INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA COME DI UN “PROBLEMA ACUTO”. LA RICHIESTA DI DISCUTERE DELL’ARGOMENTO ERA ARRIVATA DIRETTAMENTE DAL PATRIARCA DI MOSCA, KIRILL: E LE CLINICHE PRIVATE DI DIVERSE REGIONI RUSSE SI SONO GIÀ PORTATE AVANTI, CANCELLANDO IL SERVIZIO. GLI ABORTI SI SONO GIÀ RIDOTTI A CIRCA MEZZO MILIONE DI CASI, MA LA GUERRA IMPONE UN SACRIFICIO: SERVE CARNE DA MACELLO

[…] In una dittatura che proibisce di esprimersi liberamente, che compone liste di nemici del regime, introduce lezioni di addestramento militare nelle scuole e censura film e libri che parlano di omosessualità, la libertà delle donne di decidere per la propria maternità non poteva sopravvivere a lungo.

I segnali c'erano […], ma erano circoscritti ad ambienti degli ultraconservatori della chiesa ortodossa e attivisti di estrema destra. Ora, la parola "aborto" è stata pronunciata da Vladimir Putin, che l'ha definito un «problema acuto». E per quanto il presidente russo abbia elencato una serie di possibili soluzioni, sembra che sia lui che i suoi cortigiani intendessero applicare soltanto la prima: il divieto, per ora nelle cliniche private.

La richiesta di rendere l'aborto un affare di Stato è contenuta in una lettera inviata alla Duma dal patriarca di Mosca Kirill, ed è chiaro che con un lobbysta d'eccezione come lui la legge può considerarsi già approvata. Le cliniche private di diverse regioni russe, tra cui la Crimea annessa, si sono già portate avanti cancellando l'interruzione della gravidanza dai propri servizi […]

In realtà, il problema degli aborti in Russia è tutt'altro che acuto: […] si sono ridotti a circa mezzo milione di casi l'anno, tre volte meno del 2005. Ma, come dice il patriarca Kirill ai deputati, la guerra in Ucraina impone di «imprimere una svolta alla demografia negativa». Almeno 120 mila giovani russi sono rimasti uccisi al fronte, un altro milione è scappato dalla Russia, e nei primi nove mesi del 2023 le nuove nascite hanno raggiunto un nuovo record negativo. […]

Le cliniche private praticano un quinto degli aborti in Russia, prevalentemente farmacologici. Negli ospedali statali, sono in atto anche una serie di misure di persuasione/pressione sulle donne, e il patriarca ha proposto di rendere reato l'«incitamento all'aborto». Sarà invece legale convincere le donne a fare più figli possibile: la deputata della Duma Anna Kuznetsova ritiene che le russe devono fare il primo figlio a 19-20 anni, per avere il tempo di fare 4-5 bambini. […]

