PUTIN È MALATO? - LE IMMAGINI DELLA PARATA DELLA VITTORIA SOLLEVANO NUOVI DUBBI SULLO STATO DI SALUTE DEL PRESIDENTE RUSSO: CAMMINAVA ZOPPICANDO E, QUANDO SI È SEDUTO, SI È MESSO UNA COPERTA SULLE GINOCCHIA - TUMORE ALLA TIROIDE? MORBO DI PARKINSON? LE VOCI SULLE CONDIZIONI DI “MAD VLAD” SI RINCORRONO DA ANNI, MA ORMAI SEMBRA SEMPRE PIÙ EVIDENTE CHE ABBIA QUALCOSA CHE NON VA… - VIDEO

DAGONEWS

vladimir putin zoppicante alla parata della vittoria

Come sta Putin? Non benissimo, e le immagini della parata della vittoria dalla Piazza Rossa di Mosca lo dimostrano! Nei filmati si vede “Mad Vlad” zoppicare e, quando si è seduto, si è posato una coperta sulle ginocchia, mentre intorno a lui i veterani di guerra - tutti molto più vecchi - apparivano baldanzosi con le loro divise dell’esercito.

Presi singolarmente - fa notare il “Daily Mail”, questi episodi sarebbero facili da liquidare, ma messi insieme, e uniti alle numerosi voci sullo stato di salute del presidente russo, dimostrano che c’è qualcosa che non va. I rumors si rincorrono ormai da anni, tra tumori alla tiroide, operazioni chirurgiche tenute nascoste.

vladimir putin con la coperta sulle ginocchia alla parata della vittoria

Di recente, il video del suo incontro con il ministro della difesa Shoigu, con Putin che si reggeva al tavolo per non far vedere il tremolio della mano, ha sollevato nuovi dubbi sulla possibilità che sia affetto da morbo Parkinson, voce diffusa già alla fine del 2020 da Valery Solovei, analista politico e critico del presidente. Una teoria che sarebbe dimostrata dai numerosi video in cui si vede lo zar del Cremlino combattere per tenere a freno le mani iper-cinetiche.

