6 ott 2022 12:43

PUTIN MANDA AVANTI IL SUO SGHERRO PER DISGREGARE L'UE – ORBAN HA GIOCO FACILE NELL’ATTACCARE L’EUROPA SULLE MISURE SCARICHE CONTRO LA RUSSIA: “LA POLITICA FALLITA SULLE SANZIONI DEVE ESSERE RIPENSATA, NON SONO STATE ALL’ALTEZZA DELLE ASPETTATIVE. LA GUERRA NON È FINITA, I PREZZI SONO ALLE STELLE, MA LA RUSSIA STA REALIZZANDO UN BUON PROFITTO” – COME DAGO-ANTICIPATO, I TENTENNAMENTI DI BRUXELLES STANNO SCATENANDO MOLTI MAL DI PANCIA TRA I FUNZIONARI… - IL DAGOREPORT