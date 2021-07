26 lug 2021 12:58

PUTIN MOSTRA I MUSCOLI PER NASCONDERE I SUOI CASINI - LO ZAR, DAVANTI ALLA FLOTTA DEL BALTICO CHE SFILA IN PARATA, PARLA AGLI OCCIDENTALI E SOPRATTUTTO AL PUBBLICO RUSSO: "SIAMO IN GRADO DI COLPIRE QUALSIASI NEMICO" - UNA MOSSA PER RILANCIARE L'IMMAGINE DA GRANDE LEADER, ANCHE SE LA SITUAZIONE INTERNA È CRITICA: REDDITI IN CADUTA, PREZZI IN RIALZO ED ECONOMIA IN FRENATA, MENTRE DIVERSI SITI DI INFORMAZIONE ATTACCANO IL GOVERNO SU CORRUZIONE E SERVIZI SEGRETI...