PUTIN È PRONTO A SCATENARE L’INFERNO – IL PRESIDENTE RUSSO HA FIRMATO UN DECRETO PER COSCRIVERE 147MILA PERSONE TRA I 18 E I 27 ANNI – LA NUOVA MOBILITAZIONE SARÀ EFFETTUATA DAL PRIMO APRILE AL 15 LUGLIO, E SERVIRÀ PER L’OFFENSIVA DI PRIMAVERA IN UCRAINA, CON CUI “MAD VLAD” SPERA DI VINCERE LA GUERRA (MA KIEV, CON LE NUOVE ARMI OCCIDENTALI, PREPARA LA RISPOSTA)

vladimir putin 1

(ANSA) - Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto sulla chiamata di primavera per il servizio militare che riguarda 147.000 persone dai 18 ai 27 anni. Lo riportano le agenzie russe. "Effettuare dal primo aprile al 15 luglio 2023 - si legge nel decreto pubblicato dalla Tass - la coscrizione dei cittadini russi di età compresa tra i 18 e i 27 anni che non fanno parte della riserva e sono soggetti al servizio militare, per un ammontare di 147 mila persone". Nell'autunno del 2022 sono state chiamate al servizio militare 120 mila persone, mentre la scorsa primavera 134,5 mila. In media, ogni arruolamento negli ultimi anni ha interessato circa 130.000 persone.

GUERRA IN UCRAINA - ZELENSKY VS PUTIN - MEME BY GIAN BOY PUPAZZO DI PUTIN NELLA NEVE IN UCRAINA guerra in ucraina 2 guerra in ucraina 5 GAME OF DRONES - BY EMILIANO CARLI