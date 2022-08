3 ago 2022 13:40

PUTIN POTEVA FARE UNA COSA BUONA: TRATTENERE DI BATTISTA IN RUSSIA. HA PERSO UN’ALTRA OCCASIONE, PECCATO! – IL SOLGENITSIN DI ROMA NORD, REDUCE DA UN PERIODO IN SIBERIA A REALIZZARE REPORTAGE PER "IL FATTO", RIENTRA IN ITALIA - IERI LA TELEFONATA CON CONTE CHE LO TIENE A DEBITA DISTANZA: “CI CONFRONTEREMO CON LUI…”