PUTIN E’ ARRIVATO IN KAZAKISTAN PER UN BILATERALE CON ERDOGAN, CHE AVANZERA’ UNA PROPOSTA DI MEDIAZIONE SULLA GUERRA IN UCRAINA - IL VICE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA RUSSO, ALEXANDER VENEDIKTOV, APRE UNO SPIRAGLIO: “LA RUSSIA È FAVOREVOLE A UNA RAPIDA SOLUZIONE DIPLOMATICA DELLA QUESTIONE UCRAINA, NON CERCA DI ‘FARE A PEZZI NESSUNO’ E VUOLE COESISTERE PACIFICAMENTE CON L'UCRAINA E CON TUTTA L'EUROPA, ANCHE SE NON A SPESE DELLA SUA SICUREZZA”

UCRAINA: PUTIN ARRIVATO AD ASTANA, ATTESO INCONTRO ERDOGAN

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato stanotte nella capitale kazaka Astana, dove parteciperà al summit della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica). Lo riporta l'agenzia Tass. Putin oggi dovrebbe avere anche un bilaterale con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il Cremlino si aspetta che durante l'incontro Erdogan faccia al presidente russo una proposta concreta di mediazione sul conflitto in Ucraina.

PUTIN, MONDO MULTIPOLARE,CENTRI POTERE SI RAFFORZANO IN ASIA

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Il mondo sta diventando multipolare, con nuovi centri di potere che si rafforzano in Asia: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, come riporta la Tass. L'Asia, dove si stanno rafforzando nuovi centri di potere, svolge un ruolo importante nella transizione verso un mondo multipolare, ha detto Putin in occasione della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica) in corso ad Astana. "Il mondo sta diventando un sistema veramente multipolare. L'Asia, dove i nuovi centri di potere si stanno rafforzando, svolge un ruolo importante, se non addirittura fondamentale", ha dichiarato il leader russo.

DUMA,SE KIEV CONTINUERÀ ATTI TERRORE RISPOSTA MOSCA PIÙ DURA

(ANSA) - MOSCA, 13 OTT - Se Kiev continuerà i suoi attacchi terroristici, la risposta della Russia sarà più dura: lo ha detto il presidente della Duma, la Camera bassa del Parlamento russo, come riporta la Tass.

"In nessuna parte del mondo si negozia con i terroristi. Se gli attacchi terroristici del regime di Kiev continueranno, la risposta sarà ancora più dura", ha scritto Vyacheslav Volodin su Telegram. "Tutti gli organizzatori e gli esecutori degli attacchi terroristici devono essere trovati, quelli che resistono - distrutti", ha sottolineato il numero uno della Duma.

MOSCA, BENE SOLUZIONE DIPLOMATICA MA NON A SPESE SICUREZZA

(ANSA) - MOSCA, 13 OTT - La Russia è favorevole a una rapida soluzione diplomatica della questione ucraina, non cerca di "fare a pezzi nessuno" e vuole coesistere pacificamente con l'Ucraina e con tutta l'Europa, anche se non a spese della sua sicurezza: lo ha detto il vice segretario del Consiglio di sicurezza russo, Alexander Venediktov, in un'intervista alla Tass.

"La Russia è anche un sostenitore di una rapida soluzione diplomatica del problema. A differenza di altri Stati, non vogliamo risolvere tutto con la forza, non chiediamo la distruzione del nemico, non cerchiamo di 'farlo a pezzi'. No, vogliamo coesistere pacificamente non solo con l'Ucraina, ma con tutta l'Europa", ha detto Venediktov commentando gli sforzi di mediazione della Turchia per la soluzione del conflitto in Ucraina.