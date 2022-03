25 mar 2022 17:42

PUTIN, L’INNOMINABILE - IL “GRAFFIO” DELLA “STAMPA”: “SALVINI PROPRIO NON CI RIESCE. A PARTE ENRICO LETTA, ANCHE GLI ALTRI, DA BERLUSCONI A CONTE, FATICANO A PRONUNCIARNE IL NOME. QUALCHE IDEA PER RISOLVERE QUESTO INCANTESIMO CI SAREBBE. POTREBBERO USARE L'INIZIALE: TIPO: MISTER P. O UN ANAGRAMMA: PUNTI E INPUT, OPPURE FANNO COME IN RUSSIA DOVE È VIETATO USARE LA PAROLA ‘GUERRA’. POSSONO CHIAMARLO ‘IL PRESIDENTE MILITARE SPECIALE’” - VIDEO: TUTTE LE “PUTINATE” DI SALVINI