PUTIN SARÀ A PECHINO A OTTOBRE PER CONSULTAZIONI CON IL PRESIDENTE CINESE XI JINPING - LO RIFERISCE LA TASS: "CI ASPETTIAMO COLLOQUI BILATERALI DETTAGLIATI TRA I PRESIDENTI VLADIMIR PUTIN E XI JINPING COME PARTE DELLA PARTECIPAZIONE DEL CAPO DI STATO RUSSO AL FORUM ONE BELT, ONE ROAD” - MOSCA SI ALLINEA A XI JINPING: "DIAMO ALLA CINA IL NOSTRO SOSTEGNO SU TAIWAN, XINJANG, TIBET E HONG KONG, CHE VENGONO USATE DALL'OCCIDENTE PER SCREDITARE PECHINO" - FINORA 110 PAESI HANNO CONFERMATO LA PARTECIPAZIONE AL FORUM SULLA VIA DELLA SETA...